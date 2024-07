Chia sẻ với VietNamNet, An Trần cho biết show diễn quy mô nhỏ, ấm cúng, dành cho những người yêu thích nhạc "global music" - thể loại kết hợp kiến thức và văn hóa toàn cầu. Hầu hết ca khúc do cô tự sản xuất và sáng tác cùng bạn Tanny Ng. Cô mong muốn kết nối với khán giả và giới thiệu tài năng của các nhạc công Việt.

Đây là đêm nhạc cá nhân đầu tiên của An Trần tại Việt Nam và lần đầu cô mang cả dàn nhạc của mình về nước biểu diễn. Các thành viên ban nhạc đều là người Việt sống ở nhiều nơi trên thế giới.

An Trần (ở giữa) vừa hát vừa chơi đàn tại đêm nhạc.

An Trần cho biết không để bố hỗ trợ trong quá trình tổ chức show mà cùng những người bạn và ê-kíp tự tay làm toàn bộ công việc. Dù "tốn kém về mặt tinh thần, thể xác", An Trần cho biết đây là cơ hội để cô chia sẻ văn hóa, trải nghiệm mới tới khán giả.

An Trần đang là sinh viên năm thứ ba tại Berklee College of Music ở Mỹ, theo học chuyên ngành "Music Production and Engineering". Sau khi hoàn thành chương trình học, cô mong muốn có thể chia đều thời gian làm việc giữa Việt Nam và nước ngoài, mỗi nơi 6 tháng như hiện tại.

Càng lớn, An Trần càng muốn thử thách bản thân, chấp nhận cả thành công lẫn thất bại. Dù được nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tin tưởng và tự hào, cô khiêm tốn đánh giá khả năng âm nhạc của mình chỉ ở mức 2 trên 10 so với bố. An Trần thừa nhận có cơ hội tiếp thu kiến thức mới nhưng bố có kinh nghiệm hơn.

An Trần cho biết sức khỏe của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã cải thiện sau lần phẫu thuật gần nhất. Cô kể lại kỷ niệm khi bố bị đau bụng trước đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị nhưng vẫn biểu diễn tốt. Vì biết An Trần lo lắng, gia đình thường không thông báo những tin xấu trong thời gian cô học ở Mỹ.

Á quân Vietnam Idol 2023 Nguyễn Hà Minh - người bạn từ cấp 2 của An Trần - góp mặt tại đêm nhạc. Hà Minh hiện tập trung hoàn thành chương trình học ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vì đã nghỉ gần 1 năm học để tham gia Vietnam Idol.

Hà Minh, An Trần cùng trình diễn:

Hà Minh vẫn duy trì việc dạy học và sáng tác nhạc. Cô hướng đến các thể loại như R&B, trap và trap soul - khác với những gì đã thể hiện tại Vietnam Idol, khoe được những điểm tinh tế trong giọng hát, không cần phô diễn kỹ thuật nhiều.

Giọng ca 21 tuổi ý thức sự thay đổi phong cách âm nhạc có thể làm mất đi một số khán giả, đặc biệt là những người nghe trung niên. Cô cho rằng đây là thách thức hầu hết nghệ sĩ phải đối mặt và đang tìm cách cân bằng.

Ảnh, video: Thanh Phi