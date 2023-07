Anh Nguyễn Thanh Hải (quê An Giang) là nhân vật trong bài viết "Con không xoay đủ tiền cứu cha nguy kịch chỉ sau một tuần đứt chân", đăng trên VietNamNet ngày 4/7/2023.

Anh Hải thời điểm nằm điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Không may bị nhiễm trùng uốn ván, anh Hải phải điều trị dài ngày ở khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Do bệnh tình quá nặng, anh phải mở khí quản, thở máy, kết hợp sử dụng thuốc đặc trị, chi phí tốn kém. Anh Hải không có bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí hơn 120 triệu đồng đều do gia đình tự lo liệu.

Tuy nhiên, vợ chồng anh đã ly hôn hơn 10 năm trước. Bản thân anh lại bị thất nghiệp nhiều tháng nay do công ty cắt giảm lao động. Con trai lớn là Nguyễn Thanh Hùng vừa lập gia đình đã phải bán vàng cưới vẫn không lo xuể viện phí cho cha. Còn con trai nhỏ chưa đủ tuổi lao động nên không hỗ trợ được gì.

Nguyễn Thanh Hùng cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã giúp đỡ viện phí cho cha em.

Đứng trước tình hình cấp bách cần tiền cứu mạng của anh Hải, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ đến Báo VietNamNet, hy vọng có lối thoát cho gia đình. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã chung tay ủng hộ cho anh 50.576.000 đồng. Cùng với đó, gia đình cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi động viên, giúp đỡ.

Em Hùng cho biết, sức khỏe của cha em đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện. Hiện tại, anh Hải vẫn đang tập đi lại do quá trình nằm điều trị kéo dài dẫn đến teo cơ. Thay mặt cha, Hùng gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng vàng đã thương giúp gia đình em trong lúc cùng đường.