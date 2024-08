Có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để đón nhận tấm lòng của bạn đọc VietNamNet, bà Kim Thị Diệu cho biết, hiện đã lo xong hậu sự cho ông Tân. Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua VietNamNet sẽ dùng để trả nợ viện phí còn thiếu trước đó. Ngoài ra, khi hoàn cảnh của gia đình được chia sẻ, một số nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và giúp đỡ trực tiếp, bà Diệu đã dùng để trang trải những chi phí cần thiết cho ông Tân.

Bà Diệu cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng nhân ái, những người đã san sẻ khó khăn và động viên gia đình bà trong lúc khốn cùng.

Bà Kim Thị Diệu (thứ 2 từ phải sang) đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Trước đó, ngày 23/6, ông Tân nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh do bị sốc nhiễm trùng từ da mô mềm do viêm mô tế bào cẳng tay và bàn tay trái, biến chứng suy đa cơ quan (tim, thận, huyết học), toan chuyển hóa nặng, thiếu máu, tăng huyết áp và thoái hóa khớp. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa bằng nhiều phương pháp điều trị tối ưu như thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc kháng sinh mạnh... Cùng với lực lượng y tế, người thân của ông Tân cũng tìm mọi cách để chạy vạy kinh phí, luôn hết lòng mong ông được cứu. Đáng tiếc, do bệnh tình quá nặng, ông đã không qua khỏi.

Thông tin từ bệnh viện, trước đó, dù gia đình ông Tân chưa có khả năng đóng tạm ứng viện phí, nhưng trên tinh thần hết lòng vì bệnh nhân, các bác sĩ vẫn tích cực điều trị. Khi ông qua đời, viện phí còn nợ lên đến hơn 80 triệu đồng.