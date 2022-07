Chủ dự án NƠXH chậm giao nhà, người mua bất chấp nguy hiểm dọn vào ở

Chủ đầu tư liên tục thất hứa bàn giao nhà

Những năm qua, mặc dù UBND TP.HCM đã có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) để người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà. Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc về thủ tục khiến cho các doanh nghiệp không mặn mà tham gia.

Trong khi một số doanh nghiệp bất động sản đã triển khai dự án NƠXH thì lại xây dựng ì ạch, chậm bàn giao nhà. Điều này khiến cho giấc mơ an cư của người nghèo càng xa vời hơn, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn.

Chủ đầu tư dự án Vĩnh Lộc D'Gold liên tục thất hứa hạn bàn giao nhà.

Đơn cử như dự án NƠXH Vĩnh Lộc D’Gold tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân (Công ty An Nhân) làm chủ đầu tư. Dự án này trễ hạn bàn giao nhà đã 3 năm và hiện công trình vẫn ngổn ngang.

Ông H, một trong nhiều khách hàng mua căn hộ NƠXH tại dự án Vĩnh Lộc D’Gold cho biết, giữa năm 2018, ông ký hợp đồng mua bán căn hộ 60m2, giá 830 triệu đồng với Công ty An Nhân. Thời hạn bàn giao nhà dự kiến vào quý II/2019.

Theo tiến độ hợp đồng, ông H. đã thanh toán 500 triệu đồng. Nhưng đến hạn giao nhà, dự án vẫn chưa thi công xong. Sau đó, Công ty An Nhân đề nghị ông H. ký lại hợp đồng mua bán khác, thời hạn bàn giao nhà dời đến quý I/2020.

Bất chấp nguy hiểm, người mua căn hộ vẫn dọn vào dự án NƠXH Vĩnh Lộc D'Gold để ở.

Vì muốn có nơi an cư nên ông H. chấp nhận ký lại hợp đồng, đóng thêm gần 100 triệu đồng cho Công ty An Nhân. Đến hẹn, chủ đầu tư này lại thất hứa và tiếp tục dời hạn giao nhà đến tháng 3/2021. Hết thời hạn này, chủ đầu tư lại hứa tháng 8/2021 giao nhà.

Theo các khách hàng, nhiều lần họ liên hệ để làm việc thì chủ đầu tư tránh né. Sau những lần phản ứng gay gắt, chủ đầu tư mới phản hồi và hẹn tháng 3/2022 sẽ giao nhà. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thi công xong, nhiều hạng mục bên trong chưa hoàn thiện. Dù biết nguy hiểm nhưng mới đây một số người mua NƠXH đã dọn vào công trình sinh sống.

“Biết dự án chưa đảm bảo điều kiện an toàn để ở nhưng chúng tôi vẫn bất chấp vì không còn tiền thuê nhà trọ. Chúng tôi chấp nhận mạo hiểm tính mạng để về đây ở. Yêu cầu chủ đầu tư giao nhà theo đúng cam kết trong hợp đồng bởi chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa”, một người mua NƠXH tại dự án Vĩnh Lộc D’Gold nói.

Bức xúc vì chủ đầu tư liên tục thất hứa ngày bàn giao nhà, người mua căn hộ tại dự án The Western Capital tập trung tại dự án phản đối.

Chung cảnh ngộ, hàng trăm khách hàng mua căn hộ NƠXH tại dự án The Western Capital (số 116 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6) cũng đang mòn mỏi chờ giao nhà. Dự án này do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc (Hoàng Phúc Land) làm chủ đầu tư.

Tính đến nay, Hoàng Phúc Land đã trễ hẹn bàn giao nhà hơn 2 năm. Những người mua nhà đã nhiều lần tập trung tại dự án để căng biểu ngữ phản đối, thậm chí tham gia họp với chủ đầu tư có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, nhưng đến nay Hoàng Phúc Land vẫn không thực hiện bàn giao nhà theo cam kết.

Lần gần nhất Hoàng Phúc Land hứa bàn giao nhà là vào tháng 6/2022, tuy nhiên hiện tại công trình vẫn chưa hoàn thiện. Tại cuộc họp ngày 30/6/2022, đại diện Hoàng Phúc Land hứa dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2022.

“Hầu hết người mua NƠXH tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn. Sau dịch Covid-19, cuộc sống của mọi người càng trở nên bấp bênh. Ngoài tiền thuê nhà trọ, nhiều người phải trả lãi vay ngân hàng hàng tháng. Chủ đầu tư cứ thất hứa hết lần này đến lần khác làm chúng tôi mất niềm tin”, một khách hàng mua NƠXH tại dự án The Western Capital bức xúc.

Vì sao nhà đầu tư 'thờ ơ' dự án NƠXH?

Theo báo cáo mới đây của Sở Xây dựng TP.HCM về tình hình thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn thành phố, hai dự án nói trên nằm trong 7 dự án NƠXH đang triển khai. Nguồn cung của hai dự án khoảng 1.734 căn hộ.

Tổng nguồn cung của 7 dự án NƠXH đang triển khai tại TP.HCM là 4.167 căn hộ. Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố còn có 2 dự án nhà ở cho công nhân thuê, với nguồn cung 1.400 căn hộ.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ tháng 9/2021 đến nay đã có 2 dự án NƠXH (tại TP.Thủ Đức và huyện Bình Chánh) và một dự án nhà lưu trú công nhân trong khu chế xuất được khởi công. Giá bán NƠXH dao động từ 14 triệu đồng/m2 đến 20 triệu đồng/m2.

Theo ông Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình NƠXH. Trong đó, có hai nguyên nhân chính chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia.

Trước tiên là các bước thủ tục đầu tư NƠXH còn phức tạp. Bởi ngoài các thủ tục như dự án nhà ở thương mại, các dự án NƠXH phải thực hiện thêm các thủ tục như: Thẩm định giá bán; xác định người mua, thuê; kiểm toán chi phí để xác định lợi nhuận định mức…

Tiếp đó là quy định các dự án NƠXH phải dành tối thiểu 20% số căn hộ của dự án để cho thuê, sau 5 năm mới được bán, làm chậm thu hồi vốn. Điều này dẫn đến kém hấp dẫn nhà đầu tư.

Để khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai chương trình NƠXH, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị bổ sung quỹ đất.

Cụ thể, sắp xếp lại quỹ đất công để điều chỉnh quy hoạch và chuyển sang đất xây dựng NƠXH, sau đó tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây NƠXH cho thuê bằng vốn ngân sách hoặc vốn doanh nghiệp với thời hạn thuê đất tối đa 50 năm.

Rà soát quỹ đất quy mô lớn, quỹ đất nông nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh không còn phù hợp với quy hoạch đã giao chủ đầu tư tại khu vực ngoại thành để điều chỉnh quy hoạch. Sau đó cũng tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây NƠXH theo quy định.

Bên cạnh đó, một giải pháp nữa được Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra là cải cách thủ tục hành chính, minh bạch, rõ ràng trong quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ dự án NƠXH tại các sở, ngành và UBND Thành phố. Để từ đó, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án.

