20 CSGT đến hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM Cũng trong sáng nay, 20 cán bộ CSGT được điều động đến các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM. Từ 7h30 sáng, hai cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp đã có mặt để chờ nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM). Đại diện trung tâm đăng kiểm 50.05V cho biết trong thời gian đầu, CSGT sẽ phụ trách hai khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm gồm kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phù hợp với đặc thù công việc của CSGT hiện nay. Đại úy Phạm Thành Liêm, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp cho biết, được Cục CSGT điều động đến đây để hỗ trợ Cục Đăng kiểm và địa phương công việc đăng kiểm, giải tỏa ùn tắc giao thông. “Có 5 công đoạn trong đăng kiểm thì chúng tôi sẽ cố gắng bắt tay vào bất cứ những công việc nào mà trung tâm đăng kiểm giao”, Đại úy Liêm chia sẻ. Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết, hiện nay TP.HCM vẫn duy trì hoạt động đăng kiểm tại 10 trạm với 23 chuyền, công suất hơn 1.400 lượt xe. Ông An cho biết sáng nay, TP được tăng cường 20 cán bộ chiến sĩ CSGT đến hỗ trợ và được phân bổ đều cho 10 trạm trên địa bàn. "Anh em mới tiếp cận công việc nên đến sáng mai mới đánh giá được tình hình công việc. Với mỗi trạm được tăng cường từ 2-3 cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ giúp giải quyết được phần nào bài toán thiếu hụt nhân sự trong thời gian qua", ông An chia sẻ.