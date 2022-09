Đề nghị tái giám sát phòng cháy, chữa cháy sau nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (14/9) cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, nhất là tại các quán karaoke, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm, thực hiện và tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thanh tra thực chất, tránh hình thức.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo về công tác dân nguyện tháng 8. Ảnh: Quốc hội

Cho ý kiến về báo cáo dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ chết hơn 30 người chết (vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương), gần đây nhất có vụ cháy chợ ở Hưng Yên.

Bà Nga cho hay, Quốc hội cuối khoá XIV đã có cuộc giám sát tối cao rất “đầy đặn”, đoàn giám sát đi nhiều tỉnh, thành, có báo cáo, sau đó Quốc hội đã ra Nghị quyết.

"Từ đó đến nay, chúng ta cũng chưa lần nào tái giám sát lại trong khi tình hình cháy nổ vẫn tục diễn ra thế này. Đề nghị Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng An ninh thay mặt cho Quốc hội tái giám sát phòng cháy chữa cháy, để xem nghị quyết của Quốc hội thực hiện đến đâu rồi, tại sao đã có nghị quyết giám sát rồi mà tình hình cháy vẫn không giảm", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp kiến nghị.

Cho ý kiến thêm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong tháng 8 những vấn đề có liên quan đến công tác dân nguyện và thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao Công an các đơn vị, địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là an ninh mạng; tăng cường xử lý các hình thức cho vay nặng lãi; xử lý tình trạng các quán karaoke, vũ trường có ma tuý, mại dâm...

"Mặc dù chúng ta đã thực hiện tốt, công tác phòng cháy, chữa cháy đã giải quyết quyết liệt, nhất là sau vụ 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh nhưng vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết

Hiện trường vụ cháy ở Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Chí Hùng

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng vì dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, giá xăng đã giảm nhiều lần góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm về việc tại một số địa phương, một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Tình trạng người lao động Việt Nam bị các đối tượng xấu lừa gạt, dụ dỗ sang Campuchia “làm việc nhẹ lương cao” rồi sau đó bị chèn ép, cưỡng bức lao động, hành hung buộc phải trốn chạy,… gây bức xúc trong dư luận.

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu có vi phạm. Chính phủ cần có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ lao động trái phép.

Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp 3, Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, đến nay, đã có 1.340 kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3 đã được giải quyết, trả lời. Như vậy, tính đến nay, còn 271 kiến nghị (chiếm 16,8%) chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp 3, đến nay đã có 109 kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời. Như vậy, tính đến nay, còn 920 kiến nghị, chiếm 89,4% đang được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Mặc dù chưa đến hạn giải quyết, trả lời đối với kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3 nhưng Ban Dân nguyện sẽ tiếp tục đôn đốc để các cơ quan sớm giải quyết, trả lời để kịp thời thông tin, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong tháng 8, công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 7. Qua rà soát, hiện vẫn còn 59 người khiếu kiện của 20 địa phương đang lưu trên địa bàn Hà Nội. Theo ông Bình, đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan ở Trung ương và địa phương tiếp, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác phối hợp với Bộ Công an và nắm tình hình, trong tháng 8 có nổi lên 8 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự.