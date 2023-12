Khi tan làm, các công nhân thuộc công ty sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (tỉnh Thái Bình) không khỏi bất ngờ khi thấy những chiếc bình chữa cháy xách tay được chằng buộc cẩn thận ở sau mỗi chiếc xe.

Theo đại diện của công ty này, đơn vị đã đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng để mua gần 17.000 bình chữa cháy dành tặng cho các cán bộ, công nhân viên của công ty.

Lý giải về món quà đặc biệt này, đại diện công ty cho biết, trong thời gian qua, cả nước đã ghi nhận nhiều vụ cháy thương tâm, để lại thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Chính vì thế, lãnh đạo công ty muốn các cán bộ, công nhân viên luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa cháy nổ để giảm thiểu thiệt hại tối đa.

Trong đó, việc trang bị bình chữa cháy cho mỗi hộ gia đình là điều vô cùng thiết yếu, góp phần đảm bảo an toàn cho chính người lao động và người thân trong gia đình họ.

Công ty Tân Đệ trích hơn 5,1 tỉ đồng mua bình cứu hỏa dành tặng gần 17.000 công nhân

Món quà đặc biệt và sự quan tâm đầy chân thành của công ty này dành cho nhân viên cũng đã nhận được nhiều lời khen, hưởng ứng trên các nền tảng mạng xã hội, tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm PCCC không chỉ cho các công nhân trong công ty mà còn cho toàn thể các doanh nghiệp, người dân trên cả nước.

Đại diện của Công ty Tân Đệ cho hay, đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tân Đệ cùng bạn phòng cháy, giúp bạn chữa cháy của công ty nhằm nâng cao nhận thức về PCCC cho người lao động.

Theo đại diện Công ty Tân Đệ, do doanh nghiệp tập trung chủ yếu sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy cao nên việc trang bị các kiến thức PCCC cho cán bộ, nhân viên, người lao động là rất cần thiết.

Trong thời gian qua, công ty cùng với các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc và hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực liên quan tới công tác PCCC&CNCH theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC trong tình hình mới và Kế hoạch số 273 của Bộ Công an.

Trong đó, công ty đã tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn, các buổi hội thao, đào tạo kỹ năng PCCC và thoát nạn cho gần 2.000 thành viên Ban chỉ huy PCCC và đội phòng cháy cơ sở, đội an ninh, cán bộ và lao động của công ty, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế cháy nổ, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Công ty cũng đã tổ chức một chuỗi các hoạt động PCCC kéo dài từ ngày 11-16/12 để toàn thể lực lượng lao động trong công ty có thể được tiếp cận những kiến thức về PCCC và thoát nạn, để mỗi người lao động là một chiến sĩ PCCC&CNCH.

Theo đại diện Công an tỉnh Thái Bình, việc doanh nghiệp này chủ động tặng bình chữa cháy cho người lao động là hoạt động chưa từng có nhưng lại rất thiết thực. Do đó, những sáng kiến hay, có hiệu ứng lớn như thế này trong công tác đảm bảo an toàn PCCC của Công ty Tân Đệ cần được tuyên truyền, nhân rộng để tạo sức lan tỏa đến các công ty, doanh nghiệp và cộng đồng.