18/02/2020

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Đây là nữ Công an đầu tiên làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.