Dự báo thời tiết 29/11: Không khí lạnh mạnh áp sát, miền Bắc vẫn nắng nóng đến 33 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (29/11), miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên 33 độ. Ở miền Trung, nắng cũng trải đều khắp các tỉnh, thành. Từ Thanh Hóa đến TT- Huế nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nóng vào buổi trưa. Còn Đà Nẵng trở vào Phan Thiết dù nhiệt độ cũng ở mức này, nhưng sẽ dịu mát hơn nhờ những cơn mưa bất chợt.

Hà Nội có nắng và khá oi nóng trước khi không khí lạnh đổ bộ. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có nắng nhiều. Các vùng ở Tây Nguyên nhiệt độ từ 30-31 độ. Nam Bộ nắng gắt hơn với nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM và các nơi là 34 độ. Về chiều tối, những vùng này dù vẫn còn mưa nhưng sẽ giảm cả về diện và lượng, mưa rào nhẹ và nhanh tạnh.

Hình thái thời tiết trên sẽ chấm dứt vào đêm nay (29/11), khi gió mùa đông bắc tràn về.

Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 19h ngày 29/11 đến 19h ngày 30/11 là 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày 1-2/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1-3/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đổ bộ, vùng núi cao hạ dưới 5 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cũng từ đêm 30/11 đến khoảng 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khoảng từ ngày 4-5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài.

Tác động của mưa lớn dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Sáng và đêm nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.