Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 10/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông, với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Mưa giông đã khiến cho nền nhiệt nắng hóng hầm hập nhiều ngày qua ở Tây Nguyên, Nam Bộ có xu hướng hạ nhiệt, trời dịu mát hơn.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ, tạnh ráo. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gần 2 ngày qua, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi giông lốc. Nhưng sang đến hôm nay, mưa ở những nơi này giảm nhanh, thời tiết chính là nhiều mây và tạnh ráo. Trời khá mát mẻ với nhiệt độ thủ đô Hà Nội và các thành phố khoảng 27-29 độ; phía Tây Bắc và phía Nam của Bắc Trung Bộ nền nhiệt cao hơn, ở mức 32-33 độ.

Riêng Trung Trung Bộ mưa cũng giảm rõ rệt, trời nắng, thời tiết với mức nhiệt 32-34 độ.

Như vậy, sau nhiều ngày nắng nóng, mưa giông kèm lốc đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước. Các chuyên gia khí tượng lưu ý, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động các biện pháp chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 30-33 độ có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.