Honda CR-V giảm hơn 250 triệu đồng

Honda Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi đến 150 triệu đồng cho khách hàng mua xe CR-V trong đầu tháng 9 (gần cuối tháng 7 âm). Bên cạnh đó, thời điểm này, các đại lý cũng mạnh tay tặng thêm 50 triệu đồng tiền mặt.

Cùng với việc Honda CR-V được giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ thì tổng ưu đãi khách hàng nhận được khi mua mẫu xe này hiện rơi vào khoảng hơn 250 triệu đồng.

Honda CR-V hiện có giá dao động từ 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng cho 3 phiên bản khác nhau. Xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.5L, công suất lên đến 188 mã lực, và có mức tiêu hao trung bình 6,9L/100km.

Trong danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam, CR-V hiện là mẫu xe bán chạy nhất. Doanh số tháng 7 của mẫu xe này đạt 467 chiếc được bán ra thị trường, giảm nhẹ 11,7% so với tháng trước đó đạt 529 xe.

Subaru Forester ưu đãi gần 200 triệu đồng

Đầu tháng 9, Subaru tiếp tục chạy chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe Forester sản xuất 2022, tương tự tháng 8/2023. Subaru Forester hiện có 3 phiên bản là i-L, i-L EyeSight và i-S EyeSight, với giá bán tương ứng là 969 triệu, 1,099 tỷ và 1,199 tỷ đồng.

Như vậy sau khuyến mại, khách hàng mua Subaru Forester bản tiêu chuẩn i-L sẽ tiết kiệm được số tiền 117 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời nhận thêm quà tặng 3 năm bảo hiểm giá trị 29 triệu đồng.

Đặc biệt, bản i-L EyeSight có mức giảm 132 triệu đồng, cùng gói bảo hiểm, quà tặng trị giá gần 60 triệu đồng; và bản i-S EyeSight có mức giảm tương ứng 144 triệu đồng và ưu đãi 3 năm bảo hiểm có giá trị là 36 triệu đồng.

Subaru Forester là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động S-AWD.

Toyota Fortuner giảm trên 100 triệu đồng

Toyota Fortuner hiện đang được đại lý giảm giá tiền mặt từ 50 - 80 triệu đồng tuỳ phiên bản, và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ. Như vậy, tổng ưu đãi của mẫu xe này trong tháng 9 khoảng từ 100-125 triệu đồng.

Toyota Fortuner hiện được phân phối tại thị trường Việt với 5 phiên bản và có giá dao động từ 1,026-1478 tỷ đồng, trong đó riêng phiên bản động cơ 2.7 là nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota Fortuner 2023 lắp ráp trong nước có 2 tùy chọn, gồm: Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600 v/p; Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1600 v/p.

Ford Territory ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Territory hiện đang là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong số các sản phẩm thuộc thương hiệu Ford tại Việt Nam, khi nhận được ưu đãi lên tới 73 triệu đồng. Cụ thể, toàn bộ cả 3 phiên bản Territory đều đang được giảm giá với mức giảm dao động 50-73 triệu đồng.

Ford Territory bắt đầu được giao tới tay khách hàng từ cuối năm 2022, với mức giá bán lẻ bản Trend 1.5L AT là 822 triệu đồng, bản Titanium 1.5L AT giá 899 triệu đồng và bản Titanium X 1.5 AT giá 935 triệu VND.

Là mẫu xe lắp ráp trong nước nên Territory còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Mức hỗ trợ này quy đổi cao nhất khoảng hơn 57 triệu đồng.

Territory tại Việt Nam chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Toyota Corolla Cross giảm 70 triệu đồng

Dù là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường nhưng Toyota Corolla Cross vẫn nhận được mức ưu đãi khá hấp dẫn trong tháng 9. Theo đó, khách hàng mua xe Toyota Corolla Cross trực tiếp từ các đại lý sẽ được ưu đãi tiền mặt 70 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross 2023 là mẫu xe SUV cỡ trung mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, với giá niêm yết từ 760 triệu đồng đến 955 triệu đồng.