Học viện Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa ra thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024. Trong đó, yêu cầu tuyển nhân viên bảo vệ của trường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, ứng viên cần đảm bảo yếu tố sau: Số lượng tuyển dụng 2 người, sinh năm 1988 trở lên, trình độ tối thiểu có bằng thạc sĩ, không giới hạn chuyên ngành. Ưu tiên đối tượng là sĩ quan quân đội về hưu hoặc trình độ cử nhân ngành công an.

Hiện tại, yêu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ có bằng thạc sĩ của Học viện Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tứ Xuyên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với báo chí, ngày 15/11, nhà trường xác nhận thông báo đúng sự thật. "Yêu cầu tuyển bảo vệ trình độ thạc sĩ của trường dựa trên tình hình thực tế. Vì hiện nay tỷ lệ học viên tốt nghiệp sau đại học ở Trung Quốc chiếm tương đối nhiều. Việc đưa ra yêu cầu này nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân tài dài hạn của trường", đại diện học viện chia sẻ.

Nhà trường cho biết thêm, vị trí này không phải là người gác cổng như mọi người thường hiểu. Nhân viên bảo vệ của học viện đảm nhận công việc hành chính dịch vụ và quản lý an toàn chung: An ninh trường học; Xây dựng kế hoạch giáo dục an ninh pháp luật; Quản lý đăng ký hộ khẩu, xuất nhập cảnh, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 của Học viện Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tứ Xuyên, đối với vị trí nhân viên bảo vệ. Ảnh: Sina

Đây không phải trường đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Tháng 1/2023, Đại học Dược Trung Quốc thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ trình độ thạc sĩ. Trường yêu cầu ứng viên tốt nghiệp năm 2022, 2023 có chuyên ngành phù hợp.

Đại học Giao thông Thượng Hải cũng tuyển nhân viên bảo vệ có bằng thạc sĩ trở lên. Họ không đảm nhận công tác bảo vệ an ninh trong trường, mà tham gia quản lý hành chính hoặc có chuyên môn sẽ được mời làm giảng viên.

Đại học Chiết Giang cũng yêu cầu tương tự, mức lương dành cho bảo vệ trình độ thạc sĩ là 100.000 NDT/năm (334 triệu đồng). Ứng viên đảm bảo yêu cầu sau: Tiếng Anh CET-6 trở lên (TOEFL 80 hoặc IELTS 5.5 trở lên đều có thể thay thế); Thể lực tốt, chăm chỉ và chịu khó.

Hàng loạt các trường đại học và học viện Trung Quốc ra thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ trình độ thạc sĩ trở lên thời gian qua. Người dùng mạng xã hội nhận định, vấn đề tìm việc ngày càng khó, ngay cả công nhân vệ sinh cũng được xem là nhân sự 'cao cấp' hiện nay. Cử nhân tốt nghiệp đại học nếu không có thành tích tốt, sau khi ra trường công việc này nhiều người phải 'thèm khát'.

Phần lớn họ cho rằng, giá trị bằng cấp hiện nay không được đánh giá cao. Thạc sĩ, tiến sĩ sau khi ra trường làm nhiều việc không đúng chuyên môn, thậm chí lao động chân tay.

Bộ phận khác đồng tình với cách tuyển dụng trên. Họ cho rằng, các trường đang tận dụng tối đa nguồn lực thạc sĩ, tiến sĩ khi ra nhập thị trường lao động, tránh tình trạng bằng cấp cao nhưng vẫn thất nghiệp.

Theo Sina