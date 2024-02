Ảnh: TRT World

Số lao động trên sẽ thay thế cho những lao động Palestine được đưa về nước sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023. Theo Reuters và TRT World, số liệu chính thức của Israel cho thấy, trước sự kiện 7/10 và chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, khoảng 150.000 người Palestine từ Bờ Tây và khoảng 18.500 người khác ở Gaza thường tới Israel làm việc.

Ngay sau khi bị Hamas tấn công, chính phủ Israel đã sa thải các công nhân trên và yêu cầu họ rời nước này vì lý do an ninh. Khoảng 20.000 lao động nước ngoài vẫn ở lại song gần 1/2 công trường xây dựng phải đóng cửa do thiếu người. Một phát ngôn viên Bộ Nhà ở Israel cho hay, nhóm các lao động ngoại quốc mới sẽ tới trong những tuần tới khi chính phủ nước này tìm cách giải quyết tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

Ban đầu, Israel tìm cách đưa 80.000 lao động nước ngoài từ nhiều nước, chủ yếu là châu Á tới làm việc trong ngành xây dựng và nông nghiệp. Theo đó, Israel định tuyển 25.000 lao động từ Sri Lanka, 20.000 người từ Trung Quốc, 17.000 người từ Ấn Độ, 13.000 người từ Thái Lan và 6.000 người từ Moldova.