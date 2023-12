Sự kiện chào mừng Tết dương lịch ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc bắt đầu từ lúc 23h giờ địa phương (21h giờ Việt Nam) ngày 31/12. Theo Yonhap, năm nay ước tính có hơn 100.000 người tham dự lễ rung chuông đêm giao thừa thường niên tại Bosingak Pavilion, trung tâm thủ đô, gấp đôi quy mô năm ngoái.

Ảnh: Yonhap

Ngay sau lễ rung chuông là sự xuất hiện của "Mặt Trời lúc nửa đêm", một quả cầu có bán kính 12 mét tượng trưng cho năm mới, trên đại lộ Sejong-daero. Tiếp đó, người dân và du khách được thưởng thức một chương trình ca nhạc sôi động tại Sejong-daero, với sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Enhypen, The Boyz và Oh My Girl.

Toàn bộ các hoạt động được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Seoul. Nhà chức trách đã triển khai khoảng 1.100 nhân viên đảm bảo an toàn giao thông và 2.490 cảnh sát để duy trì trật tự cho sự kiện.

Nghi lễ đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojoji, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: NYPost

Nhật Bản bước sang năm mới 2024 cùng thời điểm với Hàn Quốc. Vào đúng khoảnh khắc giao thừa, 108 tiếng chuông sẽ ngân vang ở các ngôi chùa trên khắp đất nước.

Tại Trung Quốc, đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức bắn pháo hoa chào đón Tết dương lịch ở cảng Victoria. Theo BBC, đây là màn trình diễn ánh sáng dài nhất (12 phút) và lớn nhất trong lịch sử thành phố, thu hút hàng chục nghìn người tới chiêm ngưỡng. Năm nay, sự kiện bắn pháo hoa được thực hiện theo chủ đề “Huyền thoại năm mới”, khắc họa sự thay đổi của các mùa và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Các thành phố khác của Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, cũng tổ chức các hoạt động tưng bừng chào đón năm 2024.

Ảnh: Sky News

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật vào đêm giao thừa ở công viên Shougang, Bắc Kinh.

Ảnh: EPA

16.000 quả pháo hoa đã phát nổ, tạo ánh sáng rực rỡ phía trên Đài Bắc 101, tòa nhà cao nhất Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm giao thừa. Màn trình diễn "Thế giới sắc màu" đánh dấu lần đầu tiên vũng lãnh thổ này sử dụng pháo hoa tự chế cho chương trình đón mừng năm mới.

Chương trình bắn pháo hoa mừng Tết dương lịch dọc theo sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo hãng thông tấn Sky, nhà chức trách đã sử dụng khoảng 50.000 quả pháo hoa cho sự kiện.

Ảnh: Vietnamnet

Cùng thời điểm này, những màn pháo hoa nhiều màu sắc cũng được trình diễn tại quảng trường Ánh Dương, thị trấn Hoàng Hôn, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang.

Ảnh: Sky News

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm phía trên trung tâm Rockwell ở thủ đô Manila, Philippines.

Ảnh: Sky News

Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc vào đêm giao thừa ở Vịnh Marina Bay, Singapore.

Ảnh: Sky News

Bữa tiệc ánh sáng rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Ảnh: Reuters

Mọi người chào tạm biệt năm 2023 từ một bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ.