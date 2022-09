Lãnh đạo Nga, Trung Quốc kêu gọi thay đổi trật tự thế giới

Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan hôm nay (16/9) có sự tham gia của hai nguyên thủ Nga, Trung Quốc cũng như lãnh đạo của các nước thành viên khác gồm Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan cũng như tổng thống của các nước đối tác Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm tại cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Samarkand, Uzbekistan ngày 15/9. Ảnh: AP

Sự kiện diễn ra vào thời điểm Moscow đang đối mặt với áp lực và các biện pháp trừng phạt gia tăng từ phương Tây do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong khi căng thẳng Bắc Kinh - Washington cũng leo thang vì sự hỗ trợ của Mỹ đối với đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đài CNA, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị SCO rằng, đã đến lúc phải định hình lại hệ thống quốc tế và "từ bỏ các trò chơi có tổng bằng 0 và chính trị phe nhóm". Theo ông Tập, các lãnh đạo chính phủ nên "cùng nhau hành động để thúc đẩy sự phát triển của trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn".

Lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nước thành viên SCO "ủng hộ các nỗ lực của nhau nhằm bảo vệ những lợi ích an ninh và phát triển, ngăn chặn các thế lực bên ngoài dàn dựng các cuộc cách mạng sắc màu, cũng như cùng nhau phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác dưới bất kỳ lí do gì".

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin cũng lặp lại cáo buộc Mỹ đã "âm mưu dàn dựng các cuộc cách mạng sắc màu" tương tự như những gì từng xảy ra ở Ukraine. Ông đánh giá cao sức ảnh hưởng ngày càng tăng của các nước bên ngoài phương Tây, lên án những gì ông gọi là "các công cụ của chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và sự ích kỷ về kinh tế".

"Vai trò ngày càng tăng của các trung tâm quyền lực mới, hợp tác với nhau... ngày càng trở nên rõ ràng hơn", người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh. Ông cũng ca ngợi SCO, tổ chức quy tụ các nước chiếm tới một nửa dân số thế giới và 1/4 GDP toàn cầu.

Ông Putin đề xuất SCO nên cân nhắc thiết lập một giải đấu thể thao riêng cho nhóm và các nước đối tác. Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus, nước đã nộp đơn xin gia nhập SCO, đề xuất các ngày tổ chức sự kiện thể thao như vậy trùng vào thời điểm diễn ra Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 và Thế vận hội Olympic mùa đông Cortina 2026.

Tuấn Anh