Lâu rồi mới có tin vui, Bầu Đức lập tức viết thư gửi gắm hy vọng lớn

Bầu Đức báo tin vui

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL vừa gửi thư cho cổ đông, thông báo về tin vui. Trong 6 tháng đầu năm, HAGL đạt 1.867 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó ngành cây ăn trái mang về 1.094 tỷ đồng, ngành chăn nuôi mang về 439 tỷ đồng và ngành phụ trợ mang về 334 tỷ đồng. Cụ thể, HAGL đã tiêu thụ được 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn chuối (81.569 tấn chuối xuất khẩu, 28.238 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc).

Kết quả trong 6 tháng, HAGL lãi sau thuế 531 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm 2022. Đây là kết quả khá tích cực trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng kéo dài hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân cũng chỉ giao động từ 53.000đ/kg đến 55.000đ/kg quanh mức giá lập kế hoạch tại thời điểm đầu năm.

Theo bầu Đức, từ nay đến cuối năm, khi giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm khoảng từ tháng 9 trở đi. Giá ban heo tiếp tục tăng cao, đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch và sản lượng heo xuất bán dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đã tiêu thụ 6 tháng đầu năm. Công ty dự kiến sẽ sớm đạt được kế hoạch đề ra cho cà năm và thậm chí vượt kế hoạch từ 20-30%.

Công ty liên quan ông Đặng Thành Tâm vừa gom vào 5 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo, tổ chức liên quan ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT tại Kinh Bắc vừa mua vào toàn bộ 5 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó để nâng sở hữu từ 3,65% lên 4,46% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 17/6 đến 15/7.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, KBC ghi nhận doanh thu đạt 691,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 523,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 65,5% và 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,1% về còn 40,4%.

Về hoạt động kinh doanh của KBC trong năm nay, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT chia sẻ từ đầu năm, Kinh Bắc đã được cấp phép liên tục 3-4 dự án KCN có diện tích lớn. Các dự án này mất 3-5 năm để hoàn thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như thu hút đầu tư. Riêng việc thu hút đầu tư có thể thực hiện ngay từ năm 2023.

CEO Gelex gom 1 triệu cổ phiếu công ty chứng khoán

Ông Nguyễn Văn Tuấn vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu VIX để nâng sở hữu từ 14,84% lên 15,02% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 11/7 bằng hình thức mua thỏa thuận từ ông Phan Đức Lĩnh. Như vậy, sau giao dịch ông Tuấn và nhóm cổ đông liên quan đã sở hữu 25,12% vốn điều lệ tại VIX.

Được biết, trong phiên giao dịch ngày 11/7, có 1 lệnh giao dịch thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu VIX với giá 11.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính ông Tuấn đã bỏ ra 11,1 tỷ đồng để mua thêm 1 triệu cổ phiếu VIX.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Thêm nữa, ông Tuấn đang là Tổng giám đốc Gelex (GEX).

Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG

Tham vọng của đại gia bán lẻ Nam Định

Thành lập từ năm 2002 với tên gọi Nhà thuốc Phúc An Khang, đến cuối năm 2017, chuỗi bán lẻ dược phẩm này chính thức là thành viên của Thế Giới Di Động với 14 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời đổi tên thành An Khang. Từ đầu năm 2022, An Khang liên tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, từ cuối tháng 5/2022, mỗi tháng hệ thống mở mới trên dưới 100 cửa hàng.

Hệ thống đã cán mốc 500 cửa hàng trên khắp miền Nam, tiến dần ra cả khu vực miền Trung và Bắc Bộ. Dù bước vào muộn và mở rộng chậm hơn so với các đối thủ, An Khang vẫn thể hiện tiềm lực mạnh mẽ khi tiến thẳng top 3 nhà bán lẻ dược phẩm lớn nhất chỉ trong vòng nửa năm khởi động.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty CP Thế Giới Di Động cho biết, việc mở rộng thần tốc là quá trình tất yếu sau thời gian thăm dò thị trường. Tham gia cuộc đua có phần muộn hơn trên thị trường, An Khang chắc chắn sẽ duy trì tốc độ để rút ngắn khoảng cách với các nhà bán lẻ khác.

Bà Vũ Đặng Hải Yến vừa từ chức Phó TGĐ FLC

Ngày 13/7 vừa qua, bà Vũ Đặng Hải Yến đã nộp đơn tới Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đề nghị được thôi giữ chức Phó tổng giám đốc “vì một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc”.

Một ngày sau, HĐQT Tập đoàn FLC đã chấp thuận đề nghị được từ chức của bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 14/7.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC đã có văn bản ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Bà Vũ Đặng Hải Yến cũng thay mặt và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Sau đó 2 ngày, HĐQT của FLC đã bầu ông Đặng Tất Thắng làm Chủ tịch mới.