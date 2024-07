Trong dự thảo nghị quyết hôm 11/7, Đại hội đồng LHQ cũng kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, sau nhiều tuần tấn công liên tiếp.

Theo Mirage News, nghị quyết mang tên An toàn và An ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được thông qua với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống, và 60 phiếu trắng.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: EPA-EFE

Nội dung nghị quyết yêu cầu Nga cần "khẩn trương rút" quân đội và các nhân viên trái phép khác khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, và "ngay lập tức trả lại" nhà máy cho phía Ukraine kiểm soát hoàn toàn để đảm bảo an toàn và an ninh.

"Cho đến khi Nga trả lại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đại hội đồng LHQ kêu gọi Nga cung cấp cho Phái đoàn hỗ trợ cho Zaporizhzhia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khả năng tiếp cận kịp thời và đầy đủ tất cả các khu vực quan trọng tại nhà máy liên quan tới an toàn và an ninh hạt nhân để IAEA báo cáo được đầy đủ về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại cơ sở”, nghị quyết nêu rõ.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya cho rằng, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga, và cảnh báo hậu quả của một sự cố ở đó sẽ rất thảm khốc.

“Bức xạ là không có biên giới”, ông Kyslytsya cho biết bụi phóng xạ có thể di chuyển rất xa, và ảnh hưởng đến các khu vực cách xa địa điểm xảy ra vụ việc.

Ông kêu gọi tất cả các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, và nhấn mạnh “chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại".

Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ trước cuộc bỏ phiếu, Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho rằng dự thảo nghị quyết này là có hại, bị chính trị hóa nặng nề, và không liên quan tới an toàn hạt nhân.

Ông cáo buộc Ukraine là mối đe dọa thực sự đối với an toàn và an ninh hạt nhân khi thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên và liều lĩnh vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở hạ tầng liên quan và thành phố lân cận, nơi nhân viên nhà máy và gia đình họ sinh sống.

Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga đã kiểm soát nhà máy này ngay sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.