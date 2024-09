Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, với hoàn lưu có phạm vi rộng, ảnh hưởng toàn miền Bắc đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành), thời gian hoàn lưu bão kéo dài đã gây ra thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Thế nhưng ảnh hưởng và thiệt hại sau cơn bão vẫn chưa ngừng lại. Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày tới, hoàn lưu bão tiếp tục gây ra mưa lớn. Sau mưa bão là lũ lụt, sạt lở đất, đe dọa đến an nguy về người và tài sản cho người dân.

Chỉ trong ít giờ qua, nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở đất.

Tại thành phố Yên Bái, do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình.

Tại Thái Nguyên, mưa to vào tối và đêm 9/9 khiến mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực dân cư chìm trong biển nước.

Tại Nam Định, trận mưa lớn diện rộng vào đêm 9/9, rạng sáng ngày 10/9 đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Trần Bích San, Đỗ Huy Rừa... nhiều tuyến phố đã bị cắt điện.

Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Lai Châu nhiều khu vực ngập lụt trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét

Mưa lũ khiến nhiều nơi tại Yên Bái ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ghi nhận của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), tình hình mưa lũ những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mạng lưới viễn thông các địa phương, khiến nhiều trạm BTS mất sóng.

Tính đến 21h00 ngày 9/9, có tổng cộng 465 trạm phát sóng di động bị mất sóng do mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong đó, Lào Cai là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 184 trạm BTS bị mất sóng, tiếp đến là Cao Bằng (78 trạm), Thái Nguyên (61 trạm), Lạng Sơn (38 trạm), Tuyên Quang (31 trạm), Hà Giang (26 trạm), Yên Bái (22 trạm), Bắc Kạn (13 trạm), Hòa Bình (7 trạm), Sơn La (5 trạm).

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương đang căng mình giữa mưa lũ nhằm ứng cứu thông tin, khắc phục nhanh nhất có thể để sớm đưa mạng lưới viễn thông vào hoạt động thông suốt. Tuy vậy, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị cắt điện, ngập sâu, một số nơi vẫn chưa thể tiếp cận, đưa máy nổ vào để phục hồi các trạm phát sóng BTS.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (10/9), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những bất thường của thời tiết.

Trước đó, tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tình hình mất điện kéo dài trong nhiều ngày đã khiến người dùng di động tại nhiều nơi không thể sạc pin điện thoại để duy trì liên lạc.

Do vậy, người dân có thể chủ động tích trữ pin dự phòng và các vật dụng cần thiết phòng trường hợp mất điện kéo dài.