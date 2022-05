Wall Street Journal hôm 22/5 đưa tin, đề xuất trên chưa được trình lên Tổng thống Joe Biden. Nhưng nếu nhận được sự đồng ý của ông chủ Nhà Trắng, binh sĩ Mỹ sẽ chỉ được triển khai đến Kiev để đảm bảo phòng thủ và an ninh tại đại sứ quán của nước này.

Sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Ukraine sẽ đi ngược lại những cam kết trước đó của Tổng thống Biden rằng sẽ không có lính Mỹ nào được điều động đến quốc gia Đông Âu.

Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Kiev (Ukraine). Ảnh: AP

Cũng theo Wall Street Journal, Nhà Trắng đang cố gắng đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng vào các nhân viên ngoại giao Mỹ và có đủ lực lượng để sơ tán họ nếu giao tranh nổ ra ở Kiev. Bên cạnh đó, còn dấy lên lo ngại bên trong Bộ Ngoại giao Mỹ rằng việc thiết lập một mức độ an ninh mạnh mẽ, công khai tại đại sứ quán ở Ukraine có thể gây khiêu khích đối với Nga.

Giới chức Mỹ được cho là cũng đang cân nhắc việc khôi phục phân đội bảo vệ an ninh lấy từ lực lượng Thủy quân lục chiến, đơn vị thường đảm bảo an ninh ở các đại sứ quán khác của Mỹ trên thế giới. Nhưng trước mắt, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tự đảm bảo an ninh cho đại sứ quán mới mở trở lại vào tuần trước ở Kiev bằng các nhân viên bảo vệ thuộc Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ.

Cho đến nay, chưa có đề xuất chính thức nào được chuyển đến Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, hay Tổng thống Joe Biden.

“Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao về những yêu cầu an ninh tiềm ẩn khi họ đã nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở Kiev”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố. “Những đề xuất cụ thể đã được tranh luận ở cấp cao của Bộ Quốc phòng về việc các quân nhân Mỹ sẽ trở lại Ukraine vì mục đích trên hay bất kỳ mục đích nào khác".

Theo Wall Street Journal, giới chức Mỹ nhận định sự hiện diện mạnh mẽ hơn của quân đội nước này ở Ukraine trong tương lai còn tùy thuộc vào diễn biến chiến sự ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, một số quan chức quân đội Mỹ còn muốn các lực lượng đặc nhiệm và quân nhân khác đang huấn luyện và cố vấn cho quân đội Ukraine quay trở lại quốc gia Đông Âu này.

Trước đó, Kristina Kvien - nhà ngoại giao hàng đầu trong phái bộ của Mỹ tại Ukraine, cùng một nhóm các nhà ngoại giao khác của Mỹ, đã tạm thời quay trở lại khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Kiev vào ngày 8/5 để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cùng các quan chức Ukraine. Họ được cho là được hộ tống bởi các lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của Mỹ.

Đây được cho là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các lực lượng Mỹ đặt chân lên đất Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này hồi cuối tháng 2.

Việt Anh