{"article":{"id":"2225981","title":"Nam sinh Hà Nội giành huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế","description":"Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton, là một trong 6 học sinh Việt Nam vừa giành tấm huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế.","contentObject":"<p>“Mặc dù còn hơi tiếc nuối vì phần thi thực hành chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng em cũng rất vui với kết quả này”, Minh Khánh chia sẻ sau khi giành được tấm huy chương Bạc – cũng là thành tích cao nhất toàn đoàn Việt Nam.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965722941172-bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da-689.jpg?width=768&s=HeYdzddqb0r7wMpbd1FTPA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965722941172-bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da-689.jpg?width=1024&s=E5AzhZuOQL2QAt4QQK8Rtw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965722941172-bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da-689.jpg?width=0&s=6QmNEckpiR55WdwebKy5ZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965722941172-bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da-689.jpg?width=768&s=HeYdzddqb0r7wMpbd1FTPA\" alt=\"z4965722941172 bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965722941172-bfd138f5327d09d0ea43083a1bf877da-689.jpg?width=260&s=yKAW2UU7qhhvKCgtk4FfgQ\"></picture>

<figcaption>Hoàng Phạm Minh Khánh là một trong 6 học sinh Việt Nam vừa giành tấm huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế. </figcaption>

</figure>

<p>Minh Khánh giành khá nhiều giải thưởng kể từ khi còn theo học tại Trường THCS Hoàng Mai. Chị Phạm Minh, mẹ của Minh Khánh, cho biết khi gần 2 tuổi, nam sinh sớm bộc lộ sự nhanh nhạy với các con số. </p>

<p>Cậu bé cũng hay tò mò và thường xuyên đặt câu hỏi cho mẹ về thế giới xung quanh. Trước những câu hỏi hóc búa từ con, đôi lúc chị Minh cũng “bó tay” và phải nhờ tới sự trợ giúp của Google. Lớn hơn, Khánh bộc lộ khả năng chơi rubik rất giỏi, thậm chí có thể nhắm mắt và chơi trong khoảng vài chục giây.</p>

<p>Thấy con có sự phát triển vượt trội, dẫu vậy, chị cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực lên con. Cấp 1, Minh Khánh vẫn được mẹ cho học tại “trường làng”. Suốt quãng thời gian ấy, nam sinh tự nhận mình học khá nhẹ nhàng và không mấy áp lực.</p>

<p>“Em không đi học thêm ở đâu. Cứ học xong trên trường, thả cặp sách xuống bàn, em lại ra sân nhà văn hóa chơi bóng rổ tới tối muộn mới về”, Khánh kể.</p>

<p>Lên cấp 2, Minh Khánh theo học tại Trường THCS Hoàng Mai. Năm lớp 8, kiến thức bắt đầu khó hơn, chị Minh tìm hiểu và cho con học thử vài lớp học online với môn Lý và Hóa. Mong muốn khi ấy của chị chỉ là giúp con trau dồi thêm kiến thức và để việc học trên trường không còn vất vả. </p>

<p>Nhưng Minh Khánh lại học rất nhanh, thậm chí học xong chương trình lớp 8 trong thời gian ngắn và xin mẹ cho tiếp tục học lên chương trình lớp 9. Mỗi khi được học điều gì mới, Khánh đều rất thỏa mãn và học say mê. Nhờ đó, em cũng dần định hình sở thích và thiên hướng về Toán và Khoa học tự nhiên.</p>

<p>Thấy học trò có sự nổi trội trong môn Hóa, khi Khánh học lớp 8, cô Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai, đề xuất cho học sinh được thi học sinh giỏi cấp thành phố cùng các anh chị lớp 9. Năm ấy, Khánh giành giải Ba. Đó cũng là học sinh đầu tiên ở quận Hoàng Mai tham gia thi “vượt lớp” và có giải. Tới lớp 9, nam sinh tiếp tục giành 2 giải Nhì các môn Toán và Khoa học cấp thành phố.</p>

<p>Những kết quả ấy cũng là tiền đề để Khánh tiếp tục chinh chiến ở một số kỳ thi và đoạt giải như: Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO), Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Khoa học và Thiên văn quốc tế (CISO), Huy chương Vàng và cúp Á quân kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế (HKISO)…</p>

<p>Năm lớp 10, Minh Khánh quyết định thử sức thi chuyên và đỗ vào các lớp chuyên Toán, chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và lớp chuyên Toán, chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.</p>

<p>Giữa rất nhiều lựa chọn tốt, Minh Khánh cuối cùng lại đưa ra quyết định bất ngờ là theo học tại một trường tư thục.</p>

<p>Quyết định này của Khánh khiến nhiều người bất ngờ. Dẫu vậy, nam sinh nói sự lựa chọn ấy là đáng giá. Năm lớp 10, Khánh là học sinh đại diện tham gia tranh tài với học sinh lớp 12 trên toàn Hà Nội và giành giải Ba môn Toán cấp thành phố. </p>

<p>Nam sinh cũng tham gia cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế diễn ra vào hồi tháng 11 vừa qua. Đây là kỳ thi dành cho học sinh lứa tuổi 15. Kiến thức của kỳ thi đòi hỏi sự toàn diện, tích hợp 3 môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). </p>

<p>Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thi bằng tiếng Anh với 3 bài thi: Trắc nghiệm, lý thuyết (tính điểm cá nhân) và thực hành (tính điểm đồng đội). Do vậy, ngoài kiến thức khoa học và trình độ Tiếng Anh tốt, thí sinh cần có kiến thức Toán, khả năng làm việc nhóm cùng nhiều kỹ năng khác.</p>

<p>Để lọt vào top 6 đại diện tham dự cuộc thi, nam sinh phải cạnh tranh với 180 học sinh cùng giành giải Nhất, Nhì học sinh giỏi cấp thành phố ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và Khoa học. </p>

<p>“Thời gian chuẩn bị thi, em được thực hành thí nghiệm tại Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Khối lượng kiến thức trong kỳ thi này khá đồ sộ và trải dài ở các môn học nên đòi hỏi sự tập trung ôn luyện nghiêm túc và cao độ”, Khánh nói.</p>

<p>Bước vào bài thi, nam sinh cho biết phần thi thực hành là điểm yếu của học sinh Việt Nam vì trước đó không có nhiều thời gian và cơ sở vật chất để thực hành liên tục. Không thể nhuần nhuyễn bằng các bạn nước khác, cả đội chỉ có cách hoàn thành tốt nhất phần thi lý thuyết.</p>

<p>Dẫu vậy, kết quả cả 6 học sinh Việt Nam đều giành huy chương. Theo Khánh, đây cũng là thành quả xứng đáng sau nhiều ngày miệt mài ôn luyện của cả đội tuyển.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965752698372-f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306-690.jpg?width=768&s=iolAfDZtO8BUrDb_RvoX9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965752698372-f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306-690.jpg?width=1024&s=x60oIYiKDbM1AhVfDVm6GQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965752698372-f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306-690.jpg?width=0&s=zMzZqdgnaznCp3sP80UmYw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965752698372-f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306-690.jpg?width=768&s=iolAfDZtO8BUrDb_RvoX9g\" alt=\"z4965752698372 f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4965752698372-f4dd451c66ca46cd193aea4a15b6b306-690.jpg?width=260&s=JNtehEhZCKmmchKXfRq_Iw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Minh Khánh cũng cho rằng nếu chịu khó quan sát, những kiến thức ở các môn học này đều gắn bó trực tiếp với cuộc sống, do đó khi đào sâu tìm tòi để lý giải, việc học sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với niềm yêu thích ấy, Khánh kỳ vọng trong tương lại có thể tới Mỹ, theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts để tiếp tục lý giải những điều mà em đam mê.</p>

Chậu cây do ban tổ chức chuẩn bị chứa những hạt giống hoa lưu ly, được thu gom từ những người tham dự lễ cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-2225634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225676","title":"Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop","description":"Nhặt ve chai đặt bộ quần áo online cho mẹ bị bệnh nhưng nữ sinh lớp 9 “bom” hàng vì chưa đủ tiền. Chủ shop online đã có hành động bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-2225676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-1003.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224150","title":"Chuyện tình từ giảng đường đại học của cặp đôi cùng đoạt Nobel","description":"NA UY- Cặp đôi thần kinh học nhà Moser đã kiên trì thực hiện cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ để tìm hiểu cách thức hoạt động của bộ não ở cấp độ tế bào.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-2224150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-850.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225377","title":"10X bỏ trường chuyên để du học, quyết định ‘gap year’ đi vòng quanh thế giới","description":"Ba mất kể từ khi Bình học lớp 6, mẹ từng bị tai nạn phải nghỉ làm trong suốt 2 năm, có giai đoạn Bình phải đi chụp ảnh thuê kiếm tiền. Vì thế, giấc mơ du học là điều nam sinh chưa từng nghĩ tới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-2225377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-1031.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225042","title":"Thạc sĩ công nghệ 25 tuổi sở hữu công ty gần 5.000 tỷ đồng sau 6 tháng thành lập","description":"TRUNG QUỐC - Quách Văn Cảnh (1998) là thạc sĩ Khoa học máy tính của Đại học Harvard. Hiện là CEO của Pika Labs, sau 6 tháng thành lập, công ty được Forbes định giá khoảng 1,4-2,2 tỷ NDT (4.849-7.274 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-4-849-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-2225042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-gan-4850-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225275","title":"Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023","description":"Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-2225275.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225124","title":"Bà Cao Lan Thanh làm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu","description":"Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023-2028 cho bà Cao Thị Lan Thanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-2225124.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-1183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224367","title":"Nữ giảng viên nghỉ việc, về quê nuôi giun kiếm 34 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Nữ giảng viên Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) từ bỏ mức lương gần 2 triệu NDT/năm (6,8 tỷ đồng) về quê nuôi giun. Sau 9 năm gác lại sự nghiệp giảng dạy, đến nay Pháp Nguyệt Bình thu về hơn 10 triệu NDT/năm (34 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dong-nam-2224367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dongnam-1141.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224214","title":"Từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' ở Mỹ, nhà toán học về nước công hiến","description":"TRUNG QUỐC - Nhà toán học nổi tiếng Thẩm Tiệp từ chối chức danh cao quý nhất - ‘Giáo sư xuất sắc’ do Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng sau 21 năm làm việc để về nước cống hiến ở tuổi xế chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-2224214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-310.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223230","title":"Lý do kỹ sư phần mềm 28 tuổi bỏ lương 9 tỷ/năm","description":"MỸ - Eric Yu, 28 tuổi, cựu kỹ sư phần mềm Facebook (công ty con của Meta) từ bỏ mức lương 370.000 USD/năm (gần 9 tỷ đồng) vì áp lực công việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-ty-nam-2223230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-tynam-1458.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223304","title":"Nữ PGS từ chối lời mời ở lại Nhật, quay trở về vì 'sinh viên cần'","description":"Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bậc đại học và thạc sĩ tại ĐH Tokyo, sau đó hoàn thành luận án tiến sĩ ở Viện Tin học quốc gia Nhật Bản, dù có cơ hội ở lại, PGS.TS Nguyễn Phi Lê vẫn quyết định trở về.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-pho-giao-su-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-2223304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nu-pgs-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-1437.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2223184","title":"Kỹ sư phần mềm cao cấp của Facebook bỏ việc lương 20 tỷ đồng/năm","description":"MỸ - Rahul Pandey rời vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp với mức lương 830.000 USD/năm (20 tỷ đồng), sau 5 năm cống hiến tại Facebook (Meta) khiến nhiều người tiếc nuối.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dong-nam-2223184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dongnam-777.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222709","title":"Cô gái 23 tuổi phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới sau 5 phút","description":"Sau 5 phút, Phương Trinh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-2222709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-1126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222863","title":"Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho thầy giáo lao xuống nước cứu 3 người bị lũ cuốn","description":"Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy - giáo viên Trường THPT Hương Vinh (TP Huế), để ghi nhận hàng động dũng cảm lao xuống dòng lũ cứu sống 3 người.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-2222863.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-1501.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222150","title":"Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh","description":"MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221792","title":"Nữ giảng viên bất ngờ nổi tiếng với video 'lên đồ' một tuần không trùng bộ nào","description":"Có học trò là những người trẻ gen Z, ngoài việc phải tạo sự gần gũi, thiện cảm từ phong thái, nữ giảng viên 8X cũng thường xuyên cập nhật xu hướng để đến gần sinh viên. Cô cho rằng đôi khi trang phục của giáo viên cũng sẽ tạo cảm hứng cho giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-len-do-di-day-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-2221792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-giang-vien-bat-ngo-noi-tieng-voi-video-len-do-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222000","title":"Nữ sinh lớp 8 đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên","description":"Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-8-dat-ielts-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221459","title":"Nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa, 12 năm nói không với học thêm","description":"TRUNG QUỐC - Tạ Hân Dĩnh hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). 12 năm không học thêm, nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của thành phố Trùng Khánh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-12-nam-khong-hoc-them-2221459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-noi-khong-voi-hoc-them-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220501","title":"Thủ khoa đầu vào, nam sinh lớp 9 lên thẳng đại học, thạc sĩ không cần thi","description":"TRUNG QUỐC - Trương Kiệt Minh là học sinh lớp 9 Trường THCS Trịnh Châu (Trung Quốc) được tuyển thẳng vào học thạc sĩ tại Đại học Giao thông Tây An, không cần tham gia 3 kỳ thi quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-2220501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220571","title":"Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’","description":"Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-13-tuoi-dat-8-0-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-2220571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nu-sinh-13-tuoi-dat-80-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-1522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219883","title":"Vẻ đẹp gây 'sốt' mạng của nữ sinh 16 tuổi vào thẳng đại học, 20 tuổi học tiến sĩ","description":"TRUNG QUỐC - Vương Hiểu Tuyết (SN 2002) là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Đại học Công nghệ Tây An (Trung Quốc). Ở tuổi 16, nữ sinh được tuyển thẳng vào đại học ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-2219883.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-1567.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219472","title":"Thạc sĩ 27 tuổi nhận lương 68 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Hàn Bằng Thành là thạc sĩ kép duy nhất của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ bỏ công việc lương hàng triệu USD/năm về quê khởi nghiệp, ở tuổi 27, thu nhập của anh khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 68 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dong-nam-tot-nghiep-truong-danh-gia-2219472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dongnam-1143.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219515","title":"Hành trình trở thành giáo sư tại Mỹ của chàng trai xứ Nghệ","description":"Từng tiếc nuối vì chưa chạm tay tới tấm huy chương quốc tế, thêm vài lần “vấp váp” khi học tập tại ĐH Bách khoa, nhưng Nguyễn Trung Quân vẫn không ngừng theo đuổi sự say mê với ngành robot và trở thành giáo sư sau 5 năm tới Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-2219515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-1133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219183","title":"Thầy giáo thay vợ thực hiện ước nguyện cuối, hiến tài sản giúp sinh viên nghèo","description":"TRUNG QUỐC - Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để giúp sinh viên nghèo.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-2219183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

