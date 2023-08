Dữ liệu cho thấy, số phụ nữ ở Mỹ tử vong do uống rượu đang nhiều hơn bao giờ hết. Dịch Covid-19 càng khiến xu thế này gia tăng, khi mà tổng số ca tử vong liên quan tới rượu tăng nhanh chóng vào mùa xuân năm 2020, và tiếp tục tăng cho đến năm 2021.

“Nếu quay trở lại năm 1990, số nam giới nghiện rượu cao gấp 5 lần so với nữ giới. Nhưng nay tỷ lệ này chỉ còn gấp 2 lần. Số nam giới uống rượu đang giảm, nhưng nữ giới lại tăng. Nữ giới ở độ tuổi đại học hiện nghiện rượu nhiều hơn nam giới đồng lứa”, tờ Washington Post dẫn lời ông George Koob, Giám đốc Viện Quốc gia Mỹ về Lạm dụng rượu và Chứng nghiện rượu.

Số phụ nữ ở Mỹ tử vong do uống rượu đang gia tăng. Ảnh: PA

Thói quen uống rượu thường giảm bớt khi phụ nữ kết hôn và sinh con. Nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ trì hoãn kết hôn hay sinh con hoặc cả hai, khiến hành vi uống rượu sẽ tồn tại lâu hơn. Theo một nghiên cứu gần đây, việc làm mẹ muộn cũng là một trong những yếu tố tạo ra nhóm đông phụ nữ có nguy cơ mắc chứng rối loạn lạm dụng rượu.

Nhà dịch tễ học Katherine Keyes tại Đại học Columbia cho biết, “Việc gia tăng tiêu thụ rượu và uống say tập trung ở những người có trình độ học vấn cao nhất, mức thu nhập gia đình cao nhất, và những nghề nghiệp được xem là có danh tiếng hơn”.

Hôn nhân và việc làm cha mẹ không còn đóng vai trò ngăn chặn việc uống rượu quá mức. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ chính quan niệm về việc các bà mẹ uống rượu để giảm căng thẳng đã làm thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong việc chấp nhận uống rượu.

Căng thẳng và buồn chán là lý do khiến phụ nữ uống rượu. Nhưng theo khảo sát của bà Keyes, khi được hỏi lý do cho việc uống rượu, ngày càng nhiều phụ nữ nói họ uống cho vui. Điều này khiến các chuyên gia y tế cần phải chú trọng tới việc nâng cao nhận thức cho phụ nữ về hậu quả của chứng nghiện rượu. Bởi sự khác biệt về mặt sinh học khiến phụ nữ dễ bị ảnh hưởng hơn trước đồ uống có cồn so với nam giới.

“So với nam giới, phụ nữ có sự tiến triển nhanh hơn đối với chứng rối loạn do uống rượu. Phụ nữ dễ bị say xỉn, viêm gan, bệnh tim mạch, và thậm chí là một số bệnh ung thư”, bà Koob nhấn mạnh.

Bà Dawn Sugarman, nhà tâm lý học nghiên cứu về rượu, ma túy và chứng nghiện tại Bệnh viện McLean, khẳng định có nhiều phụ nữ từng được điều trị, nhiều người đã ra vào cơ sở điều trị nhiều lần. Nhưng họ thừa nhận chưa bao giờ nghe về chuyện nữ giới có thể bị tổn hại sức khỏe nhiều hơn nam giới, dù uống lượng rượu ít hơn.