{"article":{"id":"2226678","title":"Nghị sĩ Mỹ nói Ukraine khó thắng, Thủ tướng Hungary cảnh báo EU phạm sai lầm","description":"Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Tommy Tuberville nhận định rằng, Ukraine khó giành được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga.","contentObject":"<p>Khi trả lời phỏng vấn CNN hôm 12/12 (giờ Washington DC), nghị sĩ Tuberville bày tỏ quan điểm phản đối việc <a href=\"https://vietnamnet.vn/my-tag14892973140179898223.html\">Mỹ</a> cung cấp thêm viện trợ cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/ukraine-tag18220395140699380479.html\">Ukraine</a> vì bản thân ông không bao giờ nghĩ Kiev sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tommy-tuberville-1411.jpg?width=768&s=x1sbJyavEN4dOtp55IBNeQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tommy-tuberville-1411.jpg?width=1024&s=MaWp05hs54jxevihtBijyg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tommy-tuberville-1411.jpg?width=0&s=RyoF9lfhBaKGR86ZTGdIgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tommy-tuberville-1411.jpg?width=768&s=x1sbJyavEN4dOtp55IBNeQ\" alt=\"tommy tuberville.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tommy-tuberville-1411.jpg?width=260&s=rRBGqGdi10hANUU0uSl1Fw\"></picture>

<figcaption>Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Tommy Tuberville. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>“Việc Ukraine không giành được chiến thắng luôn là một khả năng lớn. Ý tôi là, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể thắng”, ông Tuberville trả lời phóng viên CNN khi nhận được câu hỏi liệu Ukraine có thất bại nếu không còn nhận được viện trợ từ Mỹ. </p>

<p>Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, vị chính khách này đã bác bỏ khả năng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể lan khắp châu Âu. “Tôi chưa bao giờ tin vào viễn cảnh đó”, ông nói.</p>

<p>Chính quyền Ukraine tới nay chưa đưa ra phản hồi về những nhận định trên của ông Tuberville.</p>

<p><strong>Thủ tướng Hungary cảnh báo EU phạm sai lầm</strong></p>

<p>Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (13/12) nói rằng, nước này sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường phản đối Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu các cuộc đối thoại về tư cách thành viên dành cho Ukraine.</p>

<p>“EU đang chuẩn bị mắc một sai lầm kinh khủng, và chúng ta phải ngăn cản ngay cả khi 26 quốc gia thành viên khác muốn thực hiện sai lầm đó. Nếu chúng ta muốn ủng hộ Ukraine một tín hiệu về địa chiến lược, thì chúng ta nên làm thế, chứ không phải với tư cách thành viên”, tờ The Guardian dẫn lời ông Orban nói.</p>

<p>Theo The Guardian, phát biểu trên của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp tại Brussels, Bỉ trong hai ngày 14-15/12. Dự kiến, một phần chương trình nghị sự sẽ xoay quanh việc Ukraine muốn gia nhập EU.</p>

","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nghi-si-my-noi-ukraine-kho-thang-thu-tuong-hungary-canh-bao-eu-pham-sai-lam-2226678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nghi-si-my-noi-ukraine-kho-thang-thu-tuong-hungary-canh-bao-eu-pham-sai-lam-1409.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nghi-si-my-noi-ukraine-kho-thang-thu-tuong-hungary-canh-bao-eu-pham-sai-lam-1410.jpg","updatedDate":"2023-12-13T20:38:44","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false} Toàn bộ chuyến bay chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kham-pha-chuyen-bay-ngan-nhat-the-gioi-gia-sieu-dat-hanh-khach-ngoi-chen-chuc-2225666.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kham-pha-chuyen-bay-ngan-nhat-the-gioi-gia-sieu-dat-hanh-khach-ngoi-chen-chuc-1293.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:00:31","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226599","title":"Những đứa trẻ Gaza bị đánh dấu \"không danh tính\" trong giao tranh Israel - Hamas","description":"Nhiều trẻ ở Gaza được đưa đến bệnh viện khi chỉ có một mình và được ghi là \"không danh tính\" trong hồ sơ nhập viện. Razan Shabat là một trong ngày càng nhiều trẻ em ở Gaza trở thành trẻ mồ côi vì giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dua-tre-gaza-bi-danh-dau-khong-danh-tinh-trong-giao-tranh-israel-hamas-2226599.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhung-dua-tre-gaza-bi-danh-dau-khong-danh-tinh-trong-giao-tranh-israel-hamas-1119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:14:39","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226575","title":"Giao tranh ác liệt ở nam Gaza, Israel mất 1 tiểu đoàn trưởng, 6 lính ở phía bắc","description":"Các nhân chứng kể, khói đen bốc lên ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Khan Younis, phía nam Dải Gaza, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-tranh-ac-liet-o-nam-gaza-israel-mat-1-tieu-doan-truong-6-linh-o-phia-bac-2226575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-tranh-ac-liet-o-nam-gaza-israel-mat-1-tieu-doan-truong-6-linh-o-phia-bac-1057.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:41:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226554","title":"Ukraine tuyên bố tiêu diệt toàn bộ 10 tên lửa đạn đạo Nga phóng vào Kiev","description":"Không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 10 tên lửa đạn đạo được Nga phóng vào thủ đô Kiev lúc 3h sáng nay (13/12).","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-tieu-diet-toan-bo-ten-lua-dan-dao-nga-phong-vao-kiev-luc-rang-sang-2226554.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ukraine-tuyen-bo-tieu-diet-toan-bo-10-ten-lua-dan-dao-nga-phong-vao-kiev-1029.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226392","title":"Video trực thăng ‘Cá sấu’ Nga oanh tạc các mục tiêu ở miền đông Ukraine","description":"Các phi công lái trực thăng trinh sát và tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga đã phóng tên lửa phá hủy các mục tiêu Ukraine ở hướng Krasny Lyman thuộc vùng miền đông Donetsk.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-truc-thang-ca-sau-nga-oanh-tac-cac-muc-tieu-o-mien-dong-ukraine-2226392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/video-truc-thang-ca-sau-nga-oanh-tac-cac-muc-tieu-o-mien-dong-ukraine-915.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226383","title":"Tình báo Mỹ ước tính thiệt hại binh sĩ và vũ khí của quân đội Nga ở Ukraine","description":"Một báo cáo tình báo được giải mật của Mỹ ước tính, 315.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-bao-my-uoc-tinh-thiet-hai-binh-si-va-vu-khi-cua-quan-doi-nga-o-ukraine-2226383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tinh-bao-my-uoc-tinh-thiet-hai-binh-si-va-vu-khi-cua-quan-doi-nga-o-ukraine-798.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226419","title":"Máy bay gặp sự cố, hàng trăm hành khách phải qua đêm ở doanh trại quân đội","description":"CANADA – Hàng trăm hành khách phải qua đêm trong một doanh trại quân đội xa xôi, sau khi máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines gặp sự cố máy móc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/may-bay-gap-su-co-hang-tram-hanh-khach-phai-qua-dem-o-doanh-trai-quan-doi-2226419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/may-bay-gap-su-co-hang-tram-hanh-khach-phai-qua-dem-o-doanh-trai-quan-doi-792.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226458","title":"Israel thả thiết bị xuống Gaza bằng đường hàng không, tìm thấy thi thể 2 con tin","description":"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã sử dụng đường hàng không để thả khoảng 7 tấn thiết bị cho hàng trăm binh sĩ thuộc Lữ đoàn đặc công của Sư đoàn 98 đang hoạt động tại khu vực Khan Younis ở phía Nam Gaza.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-tha-thiet-bi-xuong-gaza-bang-duong-hang-khong-tim-thay-thi-the-2-con-tin-2226458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/israel-tha-thiet-bi-xuong-gaza-bang-duong-hang-khong-tim-thay-thi-the-2-con-tin-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:57:16","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226375","title":"Israel không kích Syria và Lebanon, Houthi tấn công tàu Na Uy ở Biển Đỏ","description":"Theo quân đội Israel, lực lượng vũ trang Syria và nhóm Hezbollah ở Lebanon hôm 12/12 đã thực hiện nhiều vụ tấn công tên lửa nhằm vào miền bắc nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-khong-kich-syria-va-lebanon-houthi-tan-cong-tau-na-uy-o-bien-do-2226375.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/israel-khong-kich-syria-va-lebanon-houthi-tan-cong-tau-na-uy-o-bien-do-535.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226371","title":"Phần Lan mở lại biên giới với Nga","description":"Phần Lan sẽ mở lại 2 trong số 8 cửa khẩu biên giới với Nga sau quyết định đóng cửa vào tháng 11 để ngăn làn sóng người xin tị nạn gia tăng bất thường.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-lan-mo-lai-bien-gioi-voi-nga-2226371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phan-lan-mo-lai-bien-gioi-voi-nga-532.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226363","title":"Mỹ điều tướng tới Ukraine, tăng cường cố vấn trực tiếp trên thực địa","description":"Mỹ đã quyết định cử tướng Antonio A.Aguto Jr, chỉ huy lực lượng hỗ trợ Ukraine từ một căn cứ Đức, đến Kiev trong thời gian dài để làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo quân sự Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-dieu-tuong-toi-ukraine-tang-cuong-co-van-truc-tiep-tren-thuc-dia-2226363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/my-dieu-tuong-toi-ukraine-tang-cuong-co-van-truc-tiep-tren-thuc-dia-417.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226357","title":"Ông Biden muốn Thủ tướng Israel thay đổi vì mất sự ủng hộ quốc tế","description":"Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì đánh bom \"bừa bãi\" ở Dải Gaza và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-biden-muon-thu-tuong-israel-thay-doi-vi-mat-su-ung-ho-quoc-te-2226357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ong-biden-muon-thu-tuong-israel-thay-doi-vi-mat-su-ung-ho-quoc-te-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226334","title":"Hezbollah công bố video pháo kích căn cứ quân sự Israel","description":"Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã công bố đoạn video ghi lại quá trình lực lượng này nã tên lửa và pháo kích vào một căn cứ quân đội Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hezbollah-cong-bo-video-phao-kich-can-cu-quan-su-israel-2226334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hezbollah-cong-bo-video-phao-kich-can-cu-quan-su-israel-253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:54:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224691","title":"Phi công mải trò chuyện khiến máy bay gặp nạn thảm khốc tại Mỹ năm 1988","description":"Trong lúc chờ cất cánh, các phi công và tiếp viên đã có những cuộc trò chuyện trái với quy định hàng không, khiến chiếc máy bay chở khách của Mỹ gặp nạn thảm khốc năm 1988.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phi-cong-mai-tro-chuyen-khien-may-bay-gap-nan-tham-khoc-tai-my-nam-1988-2224691.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/phi-cong-mai-tro-chuyen-khien-may-bay-gap-nan-tham-khoc-tai-my-nam-1988-1194.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226315","title":"Israel bơm nước vào đường hầm ở Gaza, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn","description":"Các quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm của Hamas. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-bom-nuoc-vao-duong-ham-o-gaza-lien-hop-quoc-keu-goi-ngung-ban-2226315.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/israel-bom-nuoc-vao-duong-ham-o-gaza-lien-hop-quoc-keu-goi-ngung-ban-190.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226313","title":"Mỹ viện trợ thêm 200 triệu USD cho Kiev, nhà mạng lớn nhất Ukraine bị đánh sập","description":"Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị sập, khiến hệ thống cảnh báo không kích bị ảnh hưởng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-vien-tro-them-200-trieu-usd-cho-ukraine-2226313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/my-vien-tro-them-200-trieu-usd-cho-kiev-nha-mang-lon-nhat-ukraine-bi-danh-sap-183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226072","title":"Israel công bố video phá hủy các bệ phóng tên lửa Hamas ở Gaza","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa của nhóm Hamas ở Dải Gaza trong 24 giờ qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-cong-bo-video-pha-huy-cac-be-phong-ten-lua-hamas-o-gaza-2226072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/israel-cong-bo-video-pha-huy-cac-be-phong-ten-lua-hamas-o-gaza-1437.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225873","title":"Video UAV Ukraine bắn nổ robot quân sự của Nga gần Avdiivka","description":"Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn nổ một robot quân sự của Nga tại Donetsk.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-uav-ukraine-ban-no-robot-quan-su-cua-nga-gan-avdiivka-2225873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/video-uav-ukraine-ban-no-robot-quan-su-cua-nga-gan-avdiivka-1435.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226110","title":"Du khách mất nhẫn kim cương 800.000 USD trong khách sạn hạng sang","description":"PHÁP - Chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 800.000 USD biến mất sau khi nữ du khách để lại trong phòng ở một khách sạn hạng sang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800-000-usd-trong-khach-san-hang-sang-2226110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800000-usd-trong-khach-san-hang-sang-1429.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226179","title":"Nga quan sát kỹ chuyến đi Mỹ của ông Zelensky, Ukraine có bước tiến tại Avdiivka","description":"Nga sẽ quan sát kỹ càng các động thái trong chuyến đi tới Mỹ của ông Zelensky. Ukraine thực hiện thành công một số cuộc phản công cục bộ tại Avdiivka.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-quan-sat-ky-chuyen-di-my-cua-ong-zelensky-ukraine-co-buoc-tien-tai-avdiivka-2226179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nga-quan-sat-ky-chuyen-di-my-cua-ong-zelensky-ukraine-co-buoc-tien-tai-avdiivka-1285.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226197","title":"IDF tập kích cơ sở quân sự của Hamas, WHO tố Israel 'làm khó' công tác cứu trợ","description":"Quân đội Israel tập kích trạm phóng tên lửa và nhà máy chế tạo vũ khí của Hamas. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói việc kiểm tra an ninh của Israel làm ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/idf-tap-kich-co-so-quan-su-cua-hamas-who-to-israel-lam-kho-cong-tac-cuu-tro-2226197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/idf-tap-kich-co-so-quan-su-cua-hamas-who-to-israel-lam-kho-cong-tac-cuu-tro-1282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226066","title":"Giáo viên một trường ở Pháp đình công phản đối thảo luận về tranh khỏa thân","description":"Giáo viên tại một trường trung học ở Pháp đã đình công để phản đối việc đồng nghiệp của họ yêu cầu học sinh thảo luận về một bức tranh khỏa thân thời Phục hưng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-vien-mot-truong-hoc-o-phap-dinh-cong-vi-tranh-khoa-than-thoi-phuc-hung-2226066.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giao-vien-mot-truong-o-phap-dinh-cong-phan-doi-thao-luan-ve-tranh-khoa-than-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226128","title":"Tướng Ukraine thừa nhận 'gặp khó' tại miền đông, Nga bắn hạ tên lửa ở vùng biên","description":"Thượng tướng Aleksandr Syrsky, chỉ huy các lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, quân Nga đang tấn công mọi vị trí của Kiev dọc theo chiến tuyến xung đột.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuong-ukraine-thua-nhan-gap-kho-tai-mien-dong-nga-ban-ha-ten-lua-o-vung-bien-2226128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuong-ukraine-thua-nhan-gap-kho-tai-mien-dong-nga-ban-ha-ten-lua-o-vung-bien-1263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226167","title":"Các con tin Israel xuất hiện trong video làm nhân chứng, kể về chuỗi ngày ở Gaza","description":"Một số con tin Israel được trả tự do trong đợt trao đổi người giữa Israel và lực lượng Hamas đã kể lại những khó khăn về thể chất và tinh thần khi bị giữ tại Gaza trong loạt video làm chứng lần đầu tiên được trình chiếu.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-con-tin-israel-xuat-hien-trong-video-lam-nhan-chung-ke-ve-chuoi-ngay-o-gaza-2226167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cac-con-tin-israel-xuat-hien-trong-video-lam-nhan-chung-ke-ve-chuoi-ngay-o-gaza-1218.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:09:35","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

