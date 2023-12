{"article":{"id":"2225873","title":"Video UAV Ukraine bắn nổ robot quân sự của Nga gần Avdiivka","description":"Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn nổ một robot quân sự của Nga tại Donetsk.","contentObject":"<p>Theo Defense Express, truyền thông Ukraine mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh UAV của nước này bắn nổ một robot quân sự của <a href=\"https://vietnamnet.vn/nga-tag11793932963017999683.html\" target=\"_blank\">Nga</a> tại khu công nghiệp gần thành phố Avdiivka - điểm nóng ở vùng Donetsk. Cuộc tập kích do Lữ đoàn cơ giới độc lập 110 của Ukraine thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ.</p>

<p>Trong đoạn video, các thành viên của Lữ đoàn 110 đã phát hiện robot của Nga đang di chuyển trên một con đường đầy tuyết. Phía Ukraine ngay sau đó đã triển khai UAV cảm tử mang theo lựu đạn PG-7 để tập kích phương tiện này. Sau khi bị trúng đòn tấn công từ UAV, robot của Nga đã phát nổ và bốc cháy.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I16Z.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Video: Telegram</em></p>

<p style=\"text-align: left;\">Truyền thông Ukraine cho biết, robot trong đoạn video được Nga sử dụng để vận chuyển đạn dược ở tiền tuyến. Hiện không có quá nhiều thông tin về hoạt động của các loại robot quân sự được Nga triển khai tại Ukraine.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Theo Defense Express, cuộc tập kích nêu trên đã cho thấy một viễn cảnh mới về môi trường tác chiến tương lai, nơi các bên không cần binh lính để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Cuộc xung đột Ukraine là minh chứng rõ nhất cho vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện không người lái, khi UAV và xuồng không người lái (USV) đang được cả hai bên sử dụng liên tục.</p>

