Nhà Trắng xác nhận 3 vật thể bay bị bắn hạ là 'vô hại'

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng, Mỹ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các vật thể bay trên liên quan tới chương trình do thám bằng khinh khí cầu của Trung Quốc cũng như chương trình tương tự của bất kỳ quốc gia nào khác.

Ông John Kirby nói: "Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu hay điều gì đó chỉ ra cụ thể rằng ba vật thể bay đó là một phần chương trình do thám hoặc chúng chắc chắn có liên quan tới các nỗ lực thu thập tin tức tình báo".

Theo một bản ghi nhớ được Lầu Năm Góc gửi cho các nhà lập pháp Mỹ mà CNN có được, vật thể bay không xác định mà chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ ở phía bắc Canada ngày 11/2 là một khinh khí cầu nhỏ, bằng kim loại với một trọng tải được buộc bên dưới nó.

Chi tiết về vật thể lạ, là một trong ba vật thể bị Mỹ bắn rơi trong vòng 8 ngày, được công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tỏ ra thất vọng vì chính quyền của Tổng thống Joe Biden thiếu cập nhật thông tin.

Cũng theo bản ghi nhớ, vật thể lạ bị bắn hạ trên bầu trời Alaska ngày 10/2 có kích cỡ tương đương một chiếc ô tô. Văn bản này cũng bao gồm cảnh báo về việc rút ra kết luận vội vàng như sau: "Không nên cho rằng các sự kiện trong vài ngày qua liên quan tới nhau".

Trong khi đó, vật thể bay bị bắn hạ ở Hồ Huron ngày 12/2 trước đó được mô tả là có cấu trúc hình bát giác và có các sợi dây gắn với nó.

Cũng trong ngày hôm qua (14/2), Tướng Mark Milley - quan chức quân sự cấp cao nhất của Mỹ thừa nhận tại một cuộc họp báo ngắn ở Brussels rằng nỗ lực đầu tiên nhằm bắn hạ vật thể lạ trên Hồ Huron đã thất bại. Tướng Milley nói: "Tên lửa đầu tiên hạ cánh vô hại xuống nước trong khi tên lửa thứ hai đã bắn hạ thành công vật thể. Chúng tôi rất, rất cẩn thận để đảm bảo những cú bắn đó thực sự an toàn. Đó là chỉ thị của Tổng thống".

