Nóng trên đường: "Trẻ trâu" đi xe máy siêu ẩu và cái kết khiến nhiều người hả hê

Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận mới ddây mà nguyên nhân đều do lỗi của những người cầm lái:

Rồ ga lạng lách trên đường, nam học sinh suýt phải trả giá trước đầu ô tô

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống xảy ra ngày 21/2 trên một tuyến đường ở khu vực ngoại thành Hà Nội do camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại. Theo đó, một nhóm nam nữ trong trang phục học sinh đi trên 3 xe máy và không đội mũ bảo hiểm.

Khi một xe bứt tốc, chiếc khác do một nam học sinh điều khiển cũng đuổi theo và lạng lách. Ngay sau đó, người này bị ngã, xe tóe lửa do ma sát với mặt đường. Nam thanh niên lăn lộn vài vòng ngay trước đầu ô tô nhưng may mắn không gây thêm va chạm.

Cắm mặt vào điện thoại, xe máy đâm vào đuôi ô tô nhưng vẫn bắt chủ xe xin lỗi

(Nguồn video: Tăng Phượng)

Tình huống trớ trêu vừa xảy ra vào chiều ngày 23/2 và được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đoạn video ghi lại bởi camera hành trình phía sau của ô tô con, người đàn ông điều khiển chiếc Honda Lead màu đỏ không tập trung nhìn đường mà "cắm mặt" vào điện thoại.

Và điều phải đến cũng đã đến, chiếc xe máy đâm thẳng vào đuôi của ô tô con khiến người đàn ông cầm lái ngã ra đường. Đáng nói, người này dù đã "sai lè" nhưng vẫn một mực cãi cự và bắt lái xe ô tô xin lỗi.

Xe đầu kéo chuyển làn ẩu húc Toyota Vios xoay ngang trên cầu Thanh Trì

(Nguồn video: Nguyễn Văn Phượng)

Tình huống tai nạn giao thông giữa chiếc xe đầu kéo nhãn hiệu Chenlong và ô tô con Toyota Vios xảy ra vào sáng 22/2 trên cầu Thanh Trì, Hà Nội và được camera ra hành trình trên ô tô đi phía trước ghi lại.

Theo như đoạn video, chiếc ô tô đầu kéo mới tinh chưa đeo biển kiểm soát đang di chuyển ở làn bên trái sát dải phân cách cứng thì tài xế bật xi-nhan để chuyển sang làn giữa. Tuy nhiên, lúc này đang chạy song song với xe đầu kéo là chiếc Toyota Vios. Hậu quả là xe đầu kéo đã va chạm và húc chiếc Vios xoay ngang trên cầu.

Sang đường vẫn nghe điện thoại, tài xế xe trộn bê tông nhận kết đắng

(Nguồn video: Vietmap Quảng Ninh)

Vụ va chạm giữa xe trộn bê tông và xe đầu kéo xảy ra vào sáng ngày 23/2 trên đường tỉnh 188, đoạn qua xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trước lúc va chạm, chiếc xe trộn bê tông mang biển số Hải Dương từ phía lề trái bắt đầu sang đường nhưng không có bất kỳ tín hiệu xi-nhan nào.

Đúng lúc này, một chiếc xe đầu kéo biển số Hải Phòng đi vượt qua, nhưng tài xế xe trộn bê tông vì mải nghe điện thoại nên không xử lý được tình huống, để đầu xe bên phụ va chạm với rơ-mooc xe đầu kéo. Hậu quả là toàn bộ phần đầu bên phụ xe trộn bê tông gồm cụm đèn, hốc bánh bị vỡ nát do, đồng thời nắp khoang máy của xe cũng bị bật tung ra không cài lại được.

Nam thanh niên tông thẳng xe máy vào quầy hàng ăn một cách khó hiểu

(Nguôn video: Mạng XH Giao thông)

Tình huống khá hy hữu xảy ra vào sáng ngày 20/2 vừa qua tại Bình Dương. Theo đó, chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ lớn tuổi không hiểu vì lý do gì đã phi lên vỉa hè, tông trúng quầy bán đồ ăn của một cửa hàng ven đường.

Cú va chạm mạnh với quầy hàng bằng kính khiến người đàn ông này nằm bất tỉnh tại chỗ và ngay lập tức được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

