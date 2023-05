Theo hãng tin AP, ông Biden trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Kishida đã khẳng định khi Washington và Tokyo sát cánh với nhau “thì cả hai sẽ mạnh mẽ hơn”.

“Trong chuyến thăm Washington DC hồi tháng Một, ông Kishida từng nói rằng thế giới đang phải đối mặt với một trong những môi trường an ninh phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại, và tôi không thể không đồng ý với nhận định đó. Thế giới sẽ an toàn hơn khi chúng tôi sát cánh để giải quyết các thách thức về an ninh”, ông Biden nói khi bắt đầu cuộc hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật. Ảnh: AP

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Kishida nói rằng liên minh giữa Tokyo và Washington chính là nền tảng của hòa bình và sự ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản trong cuộc hội đàm cũng tái khẳng định tính quan trọng của việc tăng cường hơn nữa “sự răn đe của liên minh song phương trong bối cảnh nhiều biến động xảy ra ở khu vực Đông Bắc Á”.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Kishida hội đàm. Ảnh: AP

Thủ tướng Kishida và Tổng thống Biden sau đó tuyên bố Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghệ, cụ thể trong các lĩnh vực phát triển chất bán dẫn và những công nghệ máy tính lượng tử.

Video: AP

