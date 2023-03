Phát biểu trên tờ báo Rossiiskaya Gazeta hôm 27/3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho hay: "Các chính trị gia Mỹ bị mắc kẹt bởi chính luận điệu tuyên truyền của họ, vẫn tự tin rằng trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phòng ngừa và sau đó Nga sẽ không còn khả năng đáp trả. Điều này thật thiển cận và rất nguy hiểm”.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: Sputnik

Reuters dẫn lời ông Patrushev quả quyết, Nga “kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình”. Theo quan chức này, xứ sở bạch dương đang có “các loại vũ khí độc đáo, hiện đại” có khả năng tiêu diệt bất kỳ đối thủ nào, kể cả Mỹ trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự tồn tại của đất nước.

Nga từng tuyên bố, một trong những lí do khiến nước này triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái là nhằm chống lại “mối đe dọa an ninh” bắt nguồn từ việc Kiev nối lại quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Mỹ đứng đầu.

Moscow cũng cáo buộc phương Tây đưa ra các đe dọa hạt nhân chống lại họ, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử trong những tình huống cực đoan, nếu sự tồn tại của nhà nước Nga gặp nguy hiểm.

Tổng thống Putin hôm 25/3 thông báo, Nga sẽ lắp đặt các tên lửa hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước đồng minh thân cận Belarus, quốc gia giáp biên giới với cả Ukraine và Nga. Động thái được coi là lời cảnh báo của Moscow gửi tới NATO về sự hỗ trợ quân sự của liên minh dành cho Kiev và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây.