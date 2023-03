Hãng thông tấn Tass đưa tin, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty Wagner hôm 22/3 đã cho đăng tải nội dung bức thư ngỏ gửi ông Blinken cả bằng tiếng Nga và tiếng Anh trên kênh Telegram.

Ông Yevgeny Prigozhin (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các tay súng Wagner. Ảnh: Telegram

"Vì hầu hết các quốc gia châu Phi không tin tưởng vào chính sách của Pháp và Mỹ, đồng thời xếp hạng tín nhiệm của họ rất thấp, nên tôi đề nghị các ngài nên từ bỏ nỗ lực gây ảnh hưởng chính trị ở châu Phi và chỉ tập trung vào an ninh mà công ty Wagner có thể cung cấp”, ông Prigozhin viết.

Ông trùm Wagner cáo buộc Mỹ và các quốc gia khác “đang lợi dụng việc lực lượng Wagner bận tâm với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, để cố gắng định hình lại 'chiếc bánh châu Phi' và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai chống lại điều đó”.

“Tuy nhiên, tôi muốn các ngài chú ý đến thực tế rằng, những nỗ lực lâu dài của Mỹ và các đồng minh nhằm 'lập lại trật tự' và đảm bảo an ninh ở châu Phi đã không mang lại kết quả gì. Do đó, tôi mời các ngài hỗ trợ các nỗ lực của công ty Wagner trong việc đảm bảo an toàn và an ninh ở châu Phi bằng cách tài trợ cho một dự án mới có tên 'Wagner. Châu Phi An toàn’ (WSA). Các ngài có thể đầu tư cho dự án, nhờ đó tiết kiệm tiền đóng thuế của người dân Mỹ", ông Prigozhin nói thêm.

Cho đến nay, Ngoại trưởng Blinken và các quan chức khác của Mỹ chưa có phản hồi trước đề xuất trên.

Công ty Wagner đang cử các tay súng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Lực lượng này đã tạo thành một số đơn vị tấn công tiên phong của quân Nga tại “chảo lửa” Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông nước láng giềng.