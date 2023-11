Các quan chức và chuyên gia trong ngành cho biết, sự thay đổi về quy định quản lý đã mở ra con đường mới cho các lĩnh vực liên quan.

Các công ty sử dụng robot sẽ có nhiều lợi thế như giảm chi phí lao động, tăng hiệu quả trong giao hàng chặng cuối và cải thiện độ an toàn.

Hiện nay, Hàn Quốc đã cho phép robot tự hành hoạt động ngoài trời, thực hiện các tác vụ như lái xe trên vỉa hè để giao hàng, tuần tra hay các mục đích khác.

Robot “shipper”, tuần tra

Trước đó, ngày 17/11, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã thực hiện Đạo luật sửa đổi về Phát triển và Cung cấp Robot thông minh.

Robot từng không được phép hoạt động trên vỉa hè, nhưng luật sửa đổi cho phép các doanh nghiệp mới sử dụng robot giao hàng và tuần tra trong môi trường ngoài trời.

Một robot tuần tra phát triển bởi SK Telecom, Neubility và SK Shieldus hoạt động tại khuôn viên Đại học Phụ nữ Duksung (Seoul)

Những robot tự lái ngoài trời này được yêu cầu tuân thủ Đạo luật Giao thông Đường bộ, giống như người đi bộ. Đi ẩu trên đường là bất hợp pháp và người điều khiển những robot này vi phạm quy định sẽ bị phạt 30.000 won (23 USD).

Ngoài ra, các doanh nghiệp muốn sử dụng robot lái xe tự động ngoài trời bắt buộc phải có bảo hiểm.

Gwak Kwan-woong, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Sejong, hoan nghênh việc sửa đổi quy tắc quản lý, cho biết những nỗ lực tương tự sẽ tạo ra những tiến bộ đáng kể, giúp giảm chi phí lao động và cải thiện hiệu quả kinh doanh .

Ông nói thêm, việc sử dụng robot cho mục đích an ninh cũng dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai. "Theo một cách nào đó, tuần tra là công nghệ đơn giản và khả thi nhất để triển khai với robot. Bằng cách vận hành nó 24/7, robot có thể cung cấp khả năng giám sát liên tục cho một khu vực."

Công ty nghiên cứu thị trường Markets&Markets dự báo thị trường robot giao hàng sẽ tăng trưởng nhanh chóng từ 210 triệu USD vào năm 2021 lên 960 triệu USD vào năm 2026.

"Việc giao hàng bằng robot được kỳ vọng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu trong giờ cao điểm và thậm chí dẫn đến sự phát triển của các dịch vụ giao hàng chuyên dụng cho văn phòng”, một công ty giao hàng địa phương cho biết.

Theo xu hướng này, các công ty trong nước như Woowa Brothers, công ty vận hành dịch vụ giao đồ ăn nổi tiếng Baemin và công ty khởi nghiệp robot Neuibility đã gia nhập thị trường và đang thực hiện các dự án thí điểm.

Sau luật sửa đổi, Neubility tuyên bố sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng bằng robot trong khu vực Ga Seolleung trên tuyến tàu điện ngầm Seoul số 2 và tuyến Suin-Bundang với sự cộng tác của KT và Văn phòng quận Gangnam.

Công ty, được biết đến với robot giao hàng tự phát triển có tên Neubie, đã có kinh nghiệm ở Seoul, Inch và trong khuôn viên trường đại học.

Theo luật sửa đổi, robot của họ đang tiến hành giao hàng ở khu vực Teheran-ro, nơi có mật độ dân số cao, để nâng cao hơn nữa dịch vụ của mình.

“Neubility đã tích lũy năng lực công nghệ và vận hành thông qua các hoạt động thử nghiệm rộng rãi để cung cấp dịch vụ vận chuyển robot được tối ưu hóa cho môi trường đô thị phức tạp. Việc xác nhận này trên Teheran-ro sẽ là một cơ hội quý giá để mang lại trải nghiệm phân phối robot khác biệt và nâng cao kỳ vọng hơn nữa về kỷ nguyên của robot tự lái ngoài trời,” Giám đốc điều hành Neuibility Lee Sang-min cho biết.

Woowa Brothers cũng đang thực hiện một dự án thí điểm giao hàng bằng robot ở quận Gangnam bằng cách sử dụng robot tự phát triển có tên Dilly.

“Cho đến gần đây, robot lái xe tự động ngoài trời không thể hoạt động trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, với việc sửa đổi luật, chúng được cấp tư cách người đi bộ và được phép sử dụng vỉa hè. Đây có thể được coi là nền tảng để phát triển các dịch vụ và dịch vụ khác nhau của các doanh nghiệp mới sử dụng những robot này", người phát ngôn của Woowa Brothers cho biết.

Robot giao hàng của Neubility hoạt động trên vỉa hè phía Nam Seoul.

"Hiện tại, chúng tôi đang vận hành các dịch vụ giao hàng ngoài trời ở quy mô nhỏ như một dự án thí điểm. Tuy nhiên, với việc triển khai rộng rãi hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển robot giao hàng có thể giao nhiều mặt hàng khác nhau như thực phẩm và sách cho nhiều đối tượng khách hàng hơn".

Độ an toàn và khả năng thay thế con người?

Khi các chuyên gia dự đoán robot giao hàng có khả năng thực hiện những nhiệm vụ mà con người không thể làm và thay thế nhân công, những “shipper” con người hầu hết đều tỏ ra thờ ơ với những ước tính đó.

"Mặc dù sự thật là robot giao hàng hiện đang trở nên khả thi nhưng hiện tại nó chỉ là một dự án thí điểm và hầu hết các tài xế giao hàng không quá lo lắng. Vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, chẳng hạn như các trở ngại về môi trường như thang máy, nơi mạng có thể bị gián đoạn”, một thành viên của cộng đồng trực tuyến dành cho tài xế giao hàng nhận xét. “Nhiều nhân viên giao hàng coi đây là cuộc thảo luận về một kịch bản tương lai không khả thi ngay lập tức”.

Trong khi đó, mối quan tâm chính liên quan đến robot tự lái là sự an toàn của người đi bộ. Tuy nhiên, giáo sư Gwak Kwan-woong, cho biết đây không phải là mối lo ngại đáng kể do các biện pháp an toàn như hạn chế trọng lượng, giới hạn tốc độ và bảo hiểm cho robot.

Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, robot có thể di chuyển trên vỉa hè bị giới hạn trọng lượng dưới 500 kg và chiều rộng từ 80 cm trở xuống. Tốc độ di chuyển cũng được điều chỉnh, với tốc độ tối đa từ 5 đến 15 km/h tùy theo trọng lượng.

"Tính năng chính của những robot này là lái xe tự động và chúng đã đạt đến mức có thể xác định và tránh va chạm với con người trong các tình huống thông thường mà không phải lo lắng nhiều. Hơn nữa, vì tốc độ bị hạn chế, ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn tiếp xúc, cũng không có nhiều nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ”, giáo sư nêu rõ.

(Theo TKT)