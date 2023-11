Ngân hàng Agribank vừa rao bán đấu giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại trung tâm phố cổ Hà Nội, số 110 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Thửa đất tại 110 Hàng Buồm có diện tích 100,8m2, sử dụng riêng, đất ở tại đô thị, tổng diện tích sàn là 205,2m2.

Đây là tài sản được thế chấp tại Agribank chi nhánh Hà Thành để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam.

Giá khởi điểm cho tài sản trên là 30,6 tỷ đồng, tương đương mức giá 303 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm này đã giảm gần 8 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 78 triệu đồng/m2, so với lần thông báo đấu giá gần nhất vào tháng 6/2023.

Thậm chí, so với giá khởi điểm trong lần đầu tiên Agribank rao bán tài sản này, mức giá còn giảm sốc hơn. Khi đó (tháng 8/2022), giá khởi điểm cho ngôi nhà lên đến 60,5 tỷ đồng, tương đương 605 triệu đồng/m2.

Từ đó đến nay, đã có thêm 7 lần chào giá nhưng đều bất thành.

Như vậy, sau hơn một năm kể từ lần thông báo đấu giá đầu tiên, giá khởi điểm của tài sản đã giảm 29,9 tỷ đồng, tương đương mức giảm xấp xỉ 50%. Như vậy, giá khởi điểm mỗi m2 đất vàng này đã giảm tới 302 triệu đồng sau liên tiếp những lần đấu giá thất bại.

Agribank cho biết, để tham gia đấu giá, người tham gia phải nộp số tiền đặt cọc là 3,06 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.

Ngân hàng lưu ý, mức giá khởi điểm 30,6 tỷ đồng là chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

Các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến tài sản đấu giá người trúng đấu giá/người mua được tài sản đấu giá phải chịu thanh toán.

Trước đó, Agribank cũng rao bán đấu giá một căn nhà khác ở phố cổ Hà Nội, số 19 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm. Căn nhà này nằm trên khu đất quy mô 160m2 với diện tích sàn hơn 287m2. Tại lần đấu giá gần nhất, tài sản này được thông báo giá khởi điểm là 71,4 tỷ đồng, tương đương hơn 446 triệu đồng mỗi m2 - giảm mạnh so với lần đầu được chào đấu giá tháng 8/2022 với giá khởi điểm 107 tỷ đồng, tương đương 668 triệu đồng/m2.

Với giá thị trường hiện nay, đất vàng phố cổ Hà Nội luôn cao gấp hàng chục lần so với các khu vực khác cũng như so với bảng giá đất theo quy định của UBND TP. Hà Nội. Do vậy, mỗi thông báo bán đấu giá tài sản của ngân hàng tại khu vực này luôn gây chú ý.

Cuối tháng 3 vừa qua, Vietcombank thông báo phát mại ngôi nhà tại 29 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá khởi điểm 52 tỷ đồng. Thửa đất có diện tích 154m2. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ, diện tích sàn 230m2, diện tích xây dựng 103,4m2.

Theo Quyết định 30/2019 của UBND Hà Nội về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng từ 1/1/2020-31/12/2024, phố Hàng Thiếc giá đất ở khoảng 102 triệu đồng/m2; đất ở tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào đều có giá cao nhất hơn 187 triệu đồng/m2; Hàng Bông, Hàng Gai có vị trí lên tới 134-139 triệu đồng/m2.