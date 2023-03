Văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Quận 12 có gửi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non; trường mẫu giáo mầm non (công lập và ngoài công lập); trường tiểu học; trường THCS; trường chuyên biệt Ánh Dương; trung tâm GDNN-GDTX.

Hình ảnh phần đầu của văn bản được đưa lên mạng dẫn tới việc có ý kiến cho rằng Phòng GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học là không phù hợp với đối tượng.

Hình ảnh phần đầu văn bản được đưa lên mạng

Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT Quận 12, cho biết, phòng không triển khai lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS mà chỉ lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động các cơ sở giáo dục trên địa bàn.



Theo đó, văn bản 174 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Quận 12 do ông Khưu Mạnh Hùng ký ngày 22/2, được đăng tải công khai trên website của Phòng GD-ĐT Quận 12 vào ngày 27/2 nêu rõ đối tượng lấy ý kiến. Cụ thể:

Đối với cơ sở giáo dục công lập: toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị.



Bản đầy đủ trang đầu của văn bản do ông Khưu Mạnh Hùng ký

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên tại đơn vị.



Trong văn bản này nêu rõ nội dung lấy ý kiến các chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập trên địa bàn Quận 12 là các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Văn bản cũng nêu quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm.

Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp cũng được đề cập trong văn bản.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, tại một Trường THCS ở Hà Nội diễn ra hội nghị lấy ý kiến tham gia của trẻ em vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng gây xôn xao dư luận.

Tại hội nghị này, học sinh được trao đổi, bày tỏ các quan điểm, ý kiến liên quan dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời được bổ sung kiến thức và hiểu biết thêm các quy định về đất đai, nhất là các quy định liên quan tới trẻ em.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các em học sinh bậc THCS còn mang tính hình thức, không đúng đối tượng.