Sự thật về diện mạo 'lạ' của Nhà thờ Lớn đang bị 'chê tơi tả'

Nhà thờ Lớn Hà Nội khoác ‘áo mới’

Những ngày vừa qua, Nhà thờ Lớn – một trong những biểu tượng nổi tiếng của Hà Nội đã “lộ diện” màu sơn mới sau một thời gian dài phủ kín bạt để trùng tu. Tuy nhiên màu sơn mang sắc xám đậm lạ mắt đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái ngược trong cộng đồng.

Vốn đã quen với hình ảnh nhà thờ cổ kính, những bức tường loang lổ và vệt rêu phong, lớp sơn mới khiến nhiều người cảm thấy quá hiện đại, lạnh lẽo, không phù hợp với những đường nét kiến trúc Gothic của nhà thờ. Ý kiến này đa phần đến từ những người trung tuổi, người lớn tuổi và những người dân sinh sống gần khu vực nhà thờ.

“Tôi sinh sống ở khu vực này đến nay là 45 năm rồi, hàng ngày tôi đều đi qua nhà thờ. Tôi thấy nhà thờ được sửa trông khang trang hơn, nhưng màu sơn này thì tôi thấy không đẹp, không được sáng sủa như những công trình khác” – Ông Lôi Thế Vận (Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Bên cạnh những ý kiến chê không phù hợp, có nhiều bạn trẻ lại thấy màu áo mới này khá lạ mắt và tây, tạo cảm giác mới mẻ, đặc biệt hơn. Bạn Nguyễn Thị Minh Ánh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ từng đi qua khu vực Nhà thờ Lớn nhiều lần nhưng thấy không ấn tượng nên chưa bao giờ dừng lại để check-in. Khi nhà thờ được đổi màu sơn bạn mới thấy thích thú và rủ bạn bè cùng đến chụp ảnh.

Theo ghi nhận thực tế, số lượng người đến chụp ảnh khá đông, chủ yếu là giới trẻ.

Giới trẻ chụp ảnh ở 'Nhà thờ Lớn mới'

Với những người dân Công giáo sinh hoạt tại Nhà thờ Lớn, việc nhà thờ được sơn sửa lại là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ cho công trình. Do tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, lớp vữa phía ngoài nhà thờ đã hư hỏng nặng nề bởi tác động ngoại cảnh, lớp gạch nung bên trong cũng bị ảnh hưởng đáng kể gây nguy hiểm đến kết cấu kiến trúc. Không chỉ là điểm du lịch, công trình 130 năm tuổi này còn là nơi sinh hoạt thường xuyên của các Giáo dân, vậy nên yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, quá trình trùng tu, sơn sửa nhà thờ vẫn chưa hoàn thiện. Khi giàn giáo được dỡ xuống, hầu hết mọi người đều lẩm tưởng đây là màu sơn cuối cùng của nhà thờ. Tuy nhiên đây mới là lớp sơn chống thấm thứ hai. Sau đó vẫn còn giai đoạn phủ màu, vẽ các đường nét tạo giả cổ chi tiết vết mưa, vệt loang, rêu phong…để tái tạo lại dáng dấp lịch, cổ kính cho công trình.

Phần mặt sau nhà thờ được hoàn thiện trước từ cuối năm ngoái và vẫn mang dánh vẻ cổ kính, rêu phong như cũ nên nhiều người lầm tưởng phần phía sau không được tu sửa, sơn lại. Dự kiến đến cuối tháng 4, toàn bộ phần mặt trước nhà thờ sẽ được sơn hoàn thiện.

Mặt sau nhà thờ vẫn còn nguyên vẻ cổ kính, rêu phong

Nhà thờ Lớn Hà Nội bắt đầu được trùng tu từ tháng 4/2021 với chi phí dự kiến gần 10 tỷ đồng.

Nhà thờ được khánh thành năm 1887 với tên gọi Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph). Gọi là Nhà thờ Lớn vì đây là công trình Công giáo lớn nhất ở Hà Nội. Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Đến nay, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn được sử dụng làm nơi hành lễ của giáo dân Giáo xứ Chính tòa và Tổng giáo phận Hà Nội.

