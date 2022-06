'Tấc đất, tấc vàng' nhưng quy hoạch treo vẫn 'trơ trơ cùng tuế nguyệt'

Quốc hội chiều nay (2/6) thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

ĐB Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) đề cập đến quy hoạch treo và cho rằng đây là vấn đề "biết rồi, nói mãi nhưng không nói không được".

Qua tiếp xúc cử tri, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân nguyện và sự thừa nhận của chính quyền các cấp đã cho thấy sự lãng phí nghiêm trọng trong quy hoạch treo.

"Điều đáng nói dù biết vậy, bức xúc được đề cập nhiều như vậy nhưng năm tháng trôi qua quy hoạch treo vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt", ông Hận nêu.

Theo ông Hận, nước ta là nước nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao thì đất đai là nguồn tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, quyết định để tạo ra các giá trị vật chất cho xã hội.

ĐB Nguyễn Quốc Hận

"Ông bà đã có câu tấc đất, tấc vàng thì nhiều dự án treo, bỏ hoang hàng tỉ tấc đất, chúng ta đã lãng phí bao nhiêu tấc vàng. Trong khi hàng ngàn ha đất bỏ hoang, bỏ không do chưa triển khai được quy hoạch thì có hàng ngàn, chục ngàn hộ gia đình không có đất ở, phải ở tạm gầm cầu, ven sông, nơi không an toàn, luôn tiềm ẩn các rủi ro ngày đêm rình rập", ông Hận nêu.

ĐB tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp chính quyền cần vào cuộc quyết liệt, có giải pháp, kiên quyết xử lý thu hồi các dự án 'đóng băng', chủ đầu tư cố tình kéo dài dự án. Bên cạnh đó, trong hoạch định cần bám sát thực tiễn, nhu cầu xã hội, nguồn lực đáp ứng, khả năng triển khai để có quy hoạch phù hợp, khả thi.

Còn ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) thì nhận định, chính sách pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, trong đó có vấn đề về thị trường bất động sản, xác định giá, quyền sử dụng đất, về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, tình trạng tách thửa phân lô, bán nền, đầu cơ đất đai, không đưa đất vào đúng mục đích sử dụng…gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Ông cho rằng cần làm rõ khái niệm sát giá thị trường và giá thị trường khi quản lý, giao dịch quyền sử dụng đất nhằm chống thất thu và nâng cao quản lý nguồn lực nhà nước.

Trong khi chờ đợi sửa đổi luật đất đai, ĐB đề nghị Chính phủ có giải pháp cụ thể và hữu hiệu hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý và sử dụng đất công. Cần có chính sách để hạn chế tình trạng đất hoang hóa, nhiều diện tích đất chưa hoặc không sử dụng trong thời gian dài.

ĐB Nguyễn Tạo.

ĐB nhấn mạnh, phải cương quyết thu hồi những dự án không triển khai, chậm triển khai, có dấu hiệu găm đất và các quy hoạch treo ở các địa phương, đặc biệt là các quỹ đất liên quan đến an ninh, quốc phòng nhiều năm bị lấn chiếm (20-30 năm) không đưa vào sử dụng thì nên thu hồi giao cho địa phương phát triển KT-XH

Phát biểu cùng vấn đề, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết (TP.HCM) cho biết, qua giám sát tại địa phương bà nhận thấy có tình trạng lãng phí tài sản công mà nguyên nhân là do pháp luật chưa quy định hoặc quy định nhưng khó thực hiện.

Nữ ĐB nêu thực tế: "Có nhiều nhà đất công chưa đủ điều kiện đưa vào phương án sắp xếp do còn vướng pháp lý hoặc có lý do khác, hiện phải để trống hoặc cho thuê do pháp luật chưa có quyết định về tạm giao giữ hộ các tài sản này cho các tổ chức nhà nước có chức năng cho thuê, tạm quản lý cho thuê ngắn hạn".

Bà kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành các quy định về chế độ sử dụng, khai thác nhà đất giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà của các địa phương hoặc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập để khai thác tạo thêm nguồn lực tài chính, đồng thời hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu này để tránh lãng phí.

Có những khu đất có tài sản trên đất đã được giao quản lý, cụ thể là các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng, do điều chỉnh quy hoạch các khu đất này không còn phù hợp quy hoạch vì thế không thể xác định giá cho thuê trong khi Nhà nước chưa có kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các dự án và các tổ chức này chưa thể di dời. ĐB kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét hướng dẫn đối với các trường hợp này để có đơn giá cho thuê chính thức, tránh tiêu cực và sai phạm, không để lãng phí do để trống.

Trần Thường