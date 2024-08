“Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, được trang bị các máy bay chiến đấu F-35C và F/A-18 Block III, đã tiến vào khu vực do Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US Centcom) chịu trách nhiệm. Tháp tùng con tàu này còn có Hải đội khu trục số 21 và Không đoàn tàu sân bay số 9”, thông cáo của US Centcom đăng trên mạng xã hội X viết.

Tiêm kích F-35 cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Centcom

US Centcom sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 đang cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại một vùng biển ở Trung Đông.

Thời báo Israel nhận định, động thái tàu sân bay Mỹ đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị trong khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khi Israel gần đây tiến hành nhiều vụ ám sát nhằm vào các chỉ huy Hamas hoặc Hezbollah. Gần nhất vào ngày 21/8, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã không kích vào thành phố Sidon của Lebanon, khiến quan chức Khalil Makdah thuộc Phong trào Fatah thiệt mạng.

Ông Biden thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/8 (giờ Washington DC) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu như một nỗ lực thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Tel Aviv và Phong trào Hamas.

“Ông Biden hôm nay đã điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những nỗ lực tích cực hiện nay của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel phòng thủ trước những mối đe dọa tới từ Iran cũng như các lực lượng Hamas, Hezbollah và Houthi. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, cũng như thảo luận với ông Netanyahu về những cuộc đàm phán sắp tới tại Cairo, Ai Cập nhằm loại bỏ những trở ngại còn lại”, thông cáo đăng trên trang web Nhà Trắng viết.

Hiện Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về nội dung thông cáo được Nhà Trắng công bố.

