Ảnh: AP

Theo tờ Financial Times, khoảng 176 công ty lớn của châu Âu đã ghi nhận sự sụt giảm tài sản sau khi đóng cửa hoặc cắt giảm hoạt động kinh doanh tại thị trường Nga. Thống kê của Financial Times không tính đến việc tăng giá năng lượng và các sản phẩm khác do xung đột ở Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tuy nhiên, chuyên gia của Financial Times cho rằng, các doanh nghiệp châu Âu sẽ còn đối mặt với nhiều thiệt hại hơn nữa trong tương lai.

Financial Times nhấn mạnh, các công ty dầu khí châu Âu chịu tổn thất nặng nề nhất sau khi rời thị trường Nga. Tổng thiệt hại của các công ty dầu khí BP, Shell và TotalEnergies lên tới 40,6 tỷ euro.

Đối với các công ty châu Âu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô, khoản lỗ ở Nga lên tới 13,6 tỷ euro, trong khi các tập đoàn tài chính, đặc biệt là các ngân hàng, đã ghi nhận thiệt hại 17,5 tỷ euro.