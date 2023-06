Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau trận mưa giông đêm 8/6, thời tiết tại thủ đô Hà Nội bắt đầu tạnh ráo và cảm giác oi nóng quay trở lại.

Dự báo từ ngày 10-11/6, tại thủ đô Hà Nội ban ngày có nắng, trời khá oi bức, một số nơi có thể có nắng nóng, chiều tối có mưa giông cục bộ.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nắng nóng khoảng 2-3 ngày rồi chuyển mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Từ khoảng đêm 12/6, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có thể bước vào một đợt mưa mới. Đợt mưa có thể kéo dài tới 14/6.

Trong đợt mưa này, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 13-14 giảm khoảng 4-5 độ so với các ngày từ 10-12/6, ở mức 30-32 độ C.

Từ ngày 15-16/6: ngày nắng, chiều tối và tối có mưa giông cục bộ.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (10-12/6):