Theo RT, trong ngày 21/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên tiếng về thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt chiến lược hạt nhân bí mật, nhằm tập trung đối phó với các nguy cơ từ Trung Quốc.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về động thái của Mỹ. Washington đã mô tả Bắc Kinh là 'mối đe dọa hạt nhân' từ lâu, và luôn sử dụng lý do này để trốn tránh nghĩa vụ giải trừ vũ khí hạt nhân. Quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không thể so sánh với Mỹ, Bắc Kinh chỉ duy trì năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia", bà Mao Ninh cho biết.

Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách "không sử dụng trước" với vũ khí hạt nhân, đồng thời không muốn chạy đua vũ trang dưới bất kỳ hình thức nào. "Chính Mỹ mới là căn nguyên của các nguy cơ hạt nhân trên toàn cầu", bà Mao Ninh nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Global Times

Trước đó, tờ New York Times (NYT) tiết lộ rằng Tổng thống Biden đã phê duyệt kế hoạch hạt nhân bí mật của Mỹ, nhằm định hướng lại chiến lược răn đe để tập trung đối phó với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn của Trung Quốc. Một số báo cáo của Lầu Năm Góc dự báo rằng số vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ ngang bằng với Mỹ và Nga về quy mô cũng như tính đa dạng trong thập kỷ tới.

"Tài liệu chiến lược này mang tên 'Hướng dẫn sử dụng hạt nhân', được cập nhật 4 năm một lần và được coi là tài liệu mật", nguồn tin của NYT cho biết.

Khi được hỏi về tài liệu này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Savett nói rằng bản hướng dẫn được ban hành vào đầu năm nay, và không phải là phản ứng cụ thể với một quốc gia hay mối đe dọa nào.