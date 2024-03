Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay tại Đối thoại Chính sách An ninh Trung Quốc - NATO lần thứ 8 hôm 13/3, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng giữa Trung Quốc và NATO, cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Song thông tin chi tiết họp bàn không được công khai.

Cuộc họp được lãnh đạo Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc và cơ quan Hợp tác An ninh thuộc Bộ Tham mưu quân sự quốc tế của NATO đồng chủ trì. Sự kiện diễn ra một tuần sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Ảnh minh họa

NATO cho biết cuộc họp đã thảo luận về tình an ninh toàn cầu và khu vực, mà trong đó “nhấn mạnh vào xung đột Nga - Ukraine, an ninh hàng hải, và các vấn đề hai bên cùng quan tâm”. Cũng theo NATO, hai bên đều công nhận giá trị của việc tiếp tục duy trì đối thoại chính sách an ninh.

Hồi năm 2023, NATO cho rằng Trung Quốc không phải là "kẻ thù", nhưng "những tham vọng và chính sách ép buộc" của Bắc Kinh đã thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của các thành viên NATO.

Sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng đáp trả, và cho rằng NATO đã bóp méo quan điểm và chính sách của Bắc Kinh. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc đã gọi NATO là thách thức “nghiêm trọng” đối với nền hòa bình và sự ổn định toàn cầu.

Lần gần nhất Đối thoại Chính sách An ninh Trung Quốc - NATO được tiến hành là vào tháng 2/2023 tại trụ sở NATO ở Brussels.