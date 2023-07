Móng Cái huy động hơn 1.000 người ứng phó với bão số 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện vừa cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão của TP Móng Cái.

Tại đây, ông Diện yêu cầu lãnh đạo địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong bão số 1, tuyệt đối không chủ quan, vận hành các phương án tốt nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại (nếu xảy ra).

Hiện TP Móng Cái đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng 400 phương tiện để ứng phó với bão số 1.

Đến chiều 17/7, TP Móng Cái đã kêu gọi 1.206/1.206 phương tiện tàu, bè di dời vào các nơi tránh trú an toàn. 381 lồng, bè nuôi thủy sản đã được chằng chống, gia cố an toàn. Trên 576 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đang sinh sống trong các phòng trọ đã có phương án sơ tán đến nơi an toàn. 21 công trình hồ đập hiện được đảm bảo an toàn trong công tác vận hành, tích trữ nước và thoát nước khu vực hạ du.