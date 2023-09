Chia sẻ trên mạng xã hội hôm 25/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ đã có mặt ở Ukraine. Ông khẳng định xe tăng Mỹ sẽ “tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn của Ukraine”. Hồi tháng 1, Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Kiev.

Một chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ được dùng để huấn luyện cho quân đội Ukraine. Ảnh: Lục quân Mỹ

Theo WSJ, dù Abrams có thể có “một số ưu thế kỹ thuật” so với các xe tăng khác mà phương Tây từng cung cấp cho Ukraine, nhưng sự khác biệt là không đáng kể. Thay vào đó, sự xuất hiện của Abrams “chỉ giúp nâng cao tinh thần cho lực lượng Ukraine”.

“Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng, sau 4 tháng phản công, xe tăng Abrams khó có thể làm thay đổi đáng kể cục diện của cuộc xung đột”, WSJ cho biết.

Vào tuần trước, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cũng cảnh báo các xe tăng Abrams “sẽ không tồn tại được lâu”, trừ khi chúng được triển khai “theo cách phù hợp cho các hoạt động rất cụ thể, và được lên kế hoạch cẩn thận”.

Nga nói Kiev mất 17.000 binh sĩ trong tháng 9

Theo hãng tin RT, tại cuộc họp với các quan chức Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9, Bộ trưởng Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Ukraine tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề trong gần 4 tháng phản công. Ông Shoigu cho hay, Kiev đã mất hơn 17.000 binh sĩ chỉ trong tháng 9.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, Ukraine cũng đã thiệt hại hơn 2.700 thiết bị quân sự trong tháng. Danh sách khí tài của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy bao gồm 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, và 1 xe tăng Challenger do Anh sản xuất, cùng 77 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, và 51 pháo tự hành của Đức, Pháp, Ba Lan và Mỹ.

Theo ông Shoigu, Ukraine vẫn chưa đạt được thành tựu lớn nào kể từ khi phản công. Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, cuộc phản công từ đầu tháng 6 đã khiến Kiev mất hơn 83.000 binh sĩ.

Hồi tuần trước, tờ Washington Post đưa tin quân đội Ukraine đang chịu tổn thất đặc biệt nặng nề về thiết giáp ở mặt trận Zaporizhzhia. Quân đội Nga đã phá hủy nhiều xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và Stryker của Mỹ.

Giới chức Ukraine cũng thừa nhận cuộc phản công đã không thành công như mong đợi, và khiến quân đội nước này phải trả giá đắt. Các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev cũng ngày càng trở nên hoài nghi về triển vọng của cuộc phản công.