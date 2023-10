Theo tờ Kyiv Independent, một số cơ quan truyền thông Ukraine hôm 4/10 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay các máy bay không người lái (UAV) của lực lượng này đã triển khai tấn công vào vùng biên giới Belgorod của Nga vào sáng sớm cùng ngày.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: The Moscow Times

SBU cho biết, một hệ thống S-400 của Nga đã bị tấn công, nhưng mức độ thiệt hại không được công bố.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Cùng ngày, Nga cũng thông báo các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 UAV Ukraine tấn công vào khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk rạng sáng nay.

Ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod, cho hay 3 mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt ở quận Grayvoron. Cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực đã bị hư hại sau vụ tấn công.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố đã phát hủy hệ thống S-400 của Nga trị giá 1,2 tỷ USD.

Hôm 14/9, SBU và hải quân Ukraine thông báo đã tổ chức cùng tấn công, và phá hủy một hệ thống S-400 của Nga ở Yevpatoriia trên bán đảo Crưm.

Trước đó, vào ngày 23/8, quân đội Ukraine cho hay đã phá hủy S-400 của Nga gần làng Olenivka ở mũi Tarkhankut tại Crưm.

Ông Zelensky bất ngờ tới Tây Ban Nha

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ tới Tây Ban Nha vào hôm nay (5/10), và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu.

“Mục tiêu chung của chúng tôi là đảm bảo an ninh, và ổn định cho ngôi nhà chung châu Âu”, ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) về việc ông đã đến thành phố Granada của Tây Ban Nha.

“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để tăng cường cấu trúc an ninh châu Âu, đặc biệt là an ninh khu vực”, ông Zelensky nhấn mạnh thêm Ukraine sẽ “đặc biệt chú ý” đến khu vực Biển Đen, cùng với “những nỗ lực chung nhằm tăng cường an ninh lương thực toàn cầu và tự do hàng hải”.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nhắc tới việc Kiev sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng không trong mùa đông tới.

“Chúng tôi đã đặt nền móng cho những thỏa thuận mới với các đối tác, và mong muốn được họ phê duyệt và thực hiện”, ông Zelensky nói thêm.

Cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 10/2022 với nội dung thảo luận chủ yếu là xung đột Ukraine, và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Nga chiếm ưu thế sử dụng UAV trong xung đột Ukraine

Tờ báo Mỹ Washington Post dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Ukraine nhận định, Nga đang giành ưu thế trong việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Ukraine.

"Nó giống như một ván cờ, và họ đang giành phần thắng", phó chỉ huy một đại đội thuộc Lữ đoàn Tấn công 80 của Ukraine nói.

Theo ông, Ukraine khó có thể đối phó với UAV của Nga. Binh sĩ Nga sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu nhỏ, hoặc triển khai 2 UAV cùng lúc. Điều này cho thấy Nga có kho vũ khí rất lớn.

Theo Washington Post, một đơn vị UAV của Ukraine sản xuất và sử dụng 20 UAV/ngày, nhưng số lượng này không đủ. “Không bao giờ có đủ UAV”, một thành viên trong đơn vị chia sẻ.