“Ước tính đã có khoảng 28.300 binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ ngày 24/2. Họ cũng bị tổn thất 1.251 xe tăng, 3.043 xe bọc thép, 586 khẩu pháo, 199 hệ thống pháo đa nòng, 91 hệ thống phòng không, 202 tiêm kích, 167 trực thăng, 13 tàu chiến các loại và 441 máy bay không người lái (UAV)”, tờ The Guardian dẫn bản thống kê đăng trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 18/5 nêu rõ.

“Quân đội Nga đã chịu những tổn thất to lớn trong ngày hôm qua ở các hướng Sloviansk, Kryvyi Rih và Zaporizhzhia”, thông cáo trên cho biết thêm.

Hiện báo The Guardian và nhiều hãng truyền thông khác chưa thể chứng thực độ chính xác của bản thống kê được Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố.

Ông Biden ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan vào NATO

“Phần Lan và Thụy Điển là những đối tác lâu năm của nước Mỹ. Với việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), họ sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác quốc phòng của chúng ta và tạo ra lợi ích cho cả Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Cùng với các quốc gia đồng minh trong khối NATO, Mỹ sẽ duy trì hoạt động tập trận và sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực Biển Baltic”, trang web của Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 18/5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Tôi mong được chào đón Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tới thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 19/5, để chúng tôi có thể tham vấn hơn nữa cho họ về đơn xin gia nhập NATO cũng như về an ninh châu Âu”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện với Phần Lan và Thụy Điển về gia nhập NATO

Hãng tin AP dẫn thông tin từ tờ báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền nước này hôm 18/5 đã đưa ra một danh sách gồm 10 yêu cầu cần chính quyền hai nước Phần Lan và Thụy Điển đáp ứng trước khi Ankara phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho các quốc gia này.

“Phần Lan và Thụy Điển cần phải ngừng hỗ trợ tài chính cho những nhóm có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cũng như các tay súng người Kurd đang hoạt động ở Syria. Hai quốc gia Bắc Âu cần ngừng liên lạc với các thành viên của nhóm người Kurd ở Syria”, một đoạn trong thông cáo được tờ Sabah đăng tải nêu rõ.

“Thụy Điển cũng phải kìm hãm chiến dịch thông tin sai lệch chống lại Thổ Nhĩ Kỳ của những người đi theo kẻ giật dây âm mưu đảo chính hồi năm 2016, khi các đối tượng này đã chạy tới cư trú ở Thụy Điển”, thông cáo cho biết thêm.

Theo trang tin Arab News, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một tuyên bố cùng ngày nói rằng chính quyền Stockholm đừng mong nước này chấp thuận cho gia nhập NATO, nếu “họ không giao ra những kẻ khủng bố”.

“Chúng tôi cần bảo vệ vùng biên giới khỏi những cuộc tấn công của các tổ chức khủng bố. Các quốc gia đồng minh trong NATO chưa bao giờ hỗ trợ chúng tôi trong cuộc chiến chống lại những nhóm du kích vũ trang người Kurd. Thụy Điển không giao ra những tên khủng bố, nhưng lại yêu cầu chúng tôi phê chuẩn tư cách thành viên NATO ư? NATO là một thực thể an ninh, một tổ chức an ninh . Do đó, chúng tôi không thể nói ‘chấp thuận’ khi an ninh của khối bị tước đoạt”, ông Erdogan phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/5.

EU đề xuất gói hỗ trợ 9 tỷ Euro cho Ukraine

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong chiến tranh cũng như khi họ bắt đầu xây dựng lại đất nước. Chúng tôi đang đề xuất gói hỗ trợ tài chính vĩ mô mới cho Ukraine có trị giá lên tới 9 tỷ Euro trong năm 2022. Việc tái thiết Ukraine nên kết hợp giữa đầu tư và cải cách. Theo thời gian, điều này sẽ giúp Ukraine trên con đường gia nhập EU của họ. Chúng tôi đề xuất một nền tảng tái thiết do Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC) dẫn đầu”, Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen viết trên Twitter đêm 18/5.

Theo hãng tin RT của Nga, tiền trong gói viện trợ trên sẽ do EC vay từ các thị trường tài chính toàn cầu và sau đó được chính quyền Kiev hoàn trả. Theo các quy tắc của Liên minh châu Âu (EU) về hỗ trợ tài chính vĩ mô, chính quyền Ukraine sẽ được tự do sử dụng số tiền viện trợ trên nếu thấy phù hợp.

Đại sứ quán Mỹ mở lại ở Kiev

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rạng sáng nay (19/5) cho biết, Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Kiev, Ukraine đã mở lại sau ba tháng phải đóng cửa do chiến sự. “Người dân Ukraine với sự hỗ trợ an ninh của chúng tôi đã bảo vệ đất nước của họ, và kết quả là lá cờ Mỹ một lần nữa tung bay trong khuôn viên đại sứ quán”, tờ Al Jazeera dẫn bài viết trên Twitter của ông Blinken nêu rõ.

