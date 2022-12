Video tiêm kích F-35B của Mỹ gãy càng tại căn cứ không quân Nhật Bản

Theo The Drive, trong ngày 1/12, một sự cố hy hữu đã xảy ra ở căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản. Tại đây, một tiêm kích F-35B đã bị gãy càng trước, mũi cắm xuống đường băng khi đang được kéo đi sau tình huống hạ cánh khẩn cấp.

Sự việc xảy ra vào hồi 13h40 (giờ địa phương), phi công điều khiển chiếc F-35B đã quyết định hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ máy bay gặp vấn đề về hệ thống điện tử. Khi được một phương tiện chuyên dụng kéo đi, phần càng trước của tiêm kích này bất ngờ bị gãy, khiến máy bay đổ xuống đường băng.

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hỏa và kỹ thuật đã lập tức có mặt tại hiện trường. Không có ai bị thương trong vụ việc, tiêm kích này đang được kiểm tra và sửa chữa.

"Phi công điều khiển F-35B đã thực hiện phương án an toàn nhất, hạ cánh máy bay theo quy trình tiêu chuẩn. Việc vận hành máy bay chiến đấu hiệu quả và an toàn là ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ, và phi công của chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và các khu vực xung quanh", ông Rob Martins, đại diện Không đoàn Thủy quân lục chiến số 1 cho biết.

F-35 được coi là một trong những tiêm kích tàng hình có khả năng tác chiến mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy vậy, đây cũng là một máy bay có nhiều lỗi kỹ thuật, từ đơn giản đến nghiêm trọng, biến nó trở thành vũ khí khó bảo trì và có chi phí sử dụng đắt đỏ bậc nhất.

