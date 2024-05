Chiều 30/5, tại hội trường Bộ Công an đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết các tác phẩm điện tử về chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở".

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động của Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nêu trên nhằm hướng tới tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu “Sáu điều dạy Công an nhân dân” (11/3/1948-11/3/2023); Tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả của báo VietNamNet.

Đồng thời, thông qua cuộc thi đã lan tỏa, nêu bật những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc, những khó khăn, vất vả, nỗ lực của Công an cơ sở; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở…

Cuộc thi chính thức được phát động và ngày 15/2/2023. Ngay sau lễ phát động, Cơ quan Thường trực của Cuộc thi đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ góp phần tuyên truyền và lan tỏa sự kiện ý nghĩa này.

Qua hơn một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận về hàng nghìn tác phẩm dự thi. Cơ quan thường trực cuộc thi chọn hơn 700 bài dự thi vào vòng chung khảo. Hội đồng Giám khảo đã chấm và chọn được 54 tác phẩm xuất sắc của các tác giả/nhóm tác giả và 5 tập thể để trao giải.

Thông qua các tác phẩm dự thi, các tác giả đã phản ánh trung thực, đậm nét về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an tại địa bàn cơ sở; tôn vinh gương điển hình, tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở 4 cấp, nhất là lực lượng Công an cấp xã...

Theo đó, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 30 giải Khuyến khích và 5 giải tập thể xuất sắc.

Báo VietNamNet vinh dự được Hội đồng giám khảo quyết định trao giải Nhất với loạt bài 5 kỳ "Công an chính quy giúp chuyển hóa địa bàn xã biên giới" của nhóm tác giả Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Lê Anh Dũng, Nguyễn Xuân Quý.

Đại úy Khuất Bảo Trung (cán bộ Cục Pháp chế - Bộ Công an) từng có 2 năm gắn bó với Công an xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ trong phần tọa đàm của lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Đại úy Khuất Bảo Trung (cán bộ Cục Pháp chế, Bộ Công an) bày tỏ vinh dự khi được là nhân vật trong tác phẩm đăng tải trên Báo VietNamNet. Theo Đại úy Trung, cuộc thi viết đã giúp nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về những công việc thầm lặng của lực lượng Công an ở cơ sở.

"Tôi thấy rằng, khi các tác giả có mặt ở bất kỳ xã, phường, thị trấn và đặc biệt là các đơn vị ở biên giới đều sẽ có cho mình những chất liệu sinh động, những tấm gương bình dị, điển hình cho những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở. Để hoàn thành được các công việc được giao, tôi nhận thấy rằng nhân dân ở cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân là động lực để lực lượng Công an triển khai nhiệm vụ", Đại úy Khuất Bảo Trung chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức cuộc thi, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, đây là cuộc thi viết với chủ đề mới, với mục đích, ý nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gần gũi, thân thiện, gắn bó máu thịt với nhân dân theo tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an, phóng viên, cộng tác viên cùng toàn thể nhân dân với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở nói riêng; tiếp tục có các tác phẩm hay tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung.