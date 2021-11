MS 2021.333

Sang Nhật xuất khẩu lao động chưa được bao lâu thì chị Trang gặp nạn rồi qua đời. Nơi quê nhà, hai đứa trẻ sinh đôi vẫn chưa hiểu được tin dữ, không hay biết mình đã mất mẹ mãi mãi.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Công Khánh Toàn (6 tuổi) và Nguyễn Công Đại Tiến (6 tuổi), trú thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Mẹ của các em, chị Lê Huyền Trang (31 tuổi) vừa qua đời cách đây gần 1 tháng tại Nhật Bản.

Hai con thơ bên di ảnh người mẹ xấu sổ

8 tháng trước, do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chị Trang quyết định vay mượn gần 200 triệu đồng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Lúc chị ra đi, hai con Khánh Toàn và Đại Tiến mới hơn 5 tuổi gửi gắm ông bà nội chăm sóc. Chồng chị, anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1984) vào Bình Dương làm thuê.

Toàn và Tiến mới 6 tuổi, chưa thấu hết được nỗi đau mất mẹ

Tiến sức khỏe yếu, em ngơ ngác bên di ảnh mẹ

Những tưởng cuộc sống sẽ bước sang trang mới, kinh tế gia đình sẽ khấm khá hơn, nhưng nào ngờ, hoàn cảnh lại càng thêm bế tắc. Sang Nhật đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công việc làm ăn không thuận lợi, số tiền vay mượn chưa trả hết thì chị Trang gặp tai nạn tử vong.

"Tôi đang thất nghiệp tại Bình Dương thì nhận tin vợ mất. Sự ra đi đột ngột của cô ấy khiến tôi suy sụp, hai đứa trẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Bạn bè bên ấy nói Trang có dấu hiệu trầm cảm, rồi bị tàu hỏa ở Nhật cán tử vong nhưng trước đó một ngày, Trang có gọi cho tôi nói chuyện, kể công việc bên đó áp lực, sang Nhật trùng vào thời điểm dịch bệnh nên không có nhiều việc để làm”, anh Tuấn buồn lòng nói.

Ba bố con mượn tạm căn nhà tranh của ông bà nội để lại làm nơi tá túc

Khó khăn chồng chất khó khăn, vợ mất nhưng không có tiền để đưa tro cốt của vợ về quê hương, anh Tuấn phải nhờ đến anh em bạn bè kêu gọi hỗ trợ. Hai đứa con Tiến và Toàn còn nhỏ dại, mẹ mất nhưng hễ ai hỏi đến mẹ thì hai đứa chỉ biết nhắc: “Mẹ đang ở Nhật kiếm tiền mua sách vở cho con”.

“Sau khi được mọi người giúp đỡ và gia đình vay mượn thêm thì tôi cũng đã đưa được tro cốt của Trang từ Nhật Bản về. Lúc đi chúng tôi vay mượn hết gần 200 triệu đồng nhưng đến nay chưa có khả năng chi trả.

Nhận được thông tin vợ mất, tôi bắt xe từ Bình Dương về quê, cách ly 7 ngày và đưa tro cốt đi an táng. Nhìn hai đứa con ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ, tôi lại càng đau lòng hơn.”, anh Tuấn tâm sự.

Đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương, hai đứa trẻ quấn trên mình bộ áo xô màu trắng cúi lạy, thế nhưng các con không hiểu được rằng, từ nay mình đã vĩnh viễn mất mẹ, mất đi bàn tay chăm sóc, mất đi chỗ dựa lớn của cuộc đời.

Ông Phan Tố Hoài, Chủ tịch UBND xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh của gia đình các cháu Toàn và Tiến rất đỗi bi thương.

“Hai đứa trẻ song sinh vừa mất mẹ, gia cảnh nghèo khó. Nợ vay mượn cho chị Trang đi lao động xuất khẩu chưa trả được. Hiện ba bố con chưa có nhà riêng, ở nhờ ông bà nội trong căn nhà tranh tồi tàn. Ông nội là thương binh, bà nội tàn tật, rất mong các nhà hảo tâm thương giúp để ba bố con sớm ổn định cuộc sống", ông Hoài nói.

Thiện Lương

