Nhiều đại gia Việt dồn dập huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tổng số vốn huy động lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Masan (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa công bố quyết định sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm (trả lãi 6 tháng/lần) ra công chúng bắt đầu từ quý IV với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền thu về sẽ được dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (3.000 tỷ đồng), đồng thời góp thêm vốn điều lệ cho The Sherpa (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu có lãi suất 10%/năm trong 2 kỳ đầu, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm.

Hồi giữa tháng 6, Hội đồng quản trị (HĐQT) Masan đã ra nghị quyết thành lập Công ty TNHH The Sherpa và CTCP CrownX nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa Vincomerce (VCM) và Masan Cosumer Holdings (MCH).

Song song đó, HĐQT Masan cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III.

Như vậy, tổng khối lượng trái phiếu mà Masan Group dự định phát hành mới là 8.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành lớn tiếp theo sau đợt huy động 10.000 tỷ đồng vừa kết thúc vào tháng 6 vừa qua.

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) cũng vừa công bố thông tin cho biết, trong quý III doanh nghiệp này dự kiến sẽ góp thêm hơn 1,6 nghìn tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát. Novaland tiếp tục nắm giữ 99,999% vốn An Phát.

Các tỷ phú Việt đẩy mạnh huy động vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Novaland dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo (là cổ phần Nova Phù Sa), kỳ hạn 24 tháng với tổng giá trị 1.290 tỷ đồng nhằm tài trợ một phần cho việc tăng vốn An Phát.

Hồi giữa tháng 7, HĐQT Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thông qua quyết định tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ 8/8-8/9) để thông qua việc chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trong nửa đầu năm 2020, 3 công ty con của Vingroup là VinHomes, CTCP Phát triển Thành phố Xanh và Vincom Retail huy động được tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Cuối năm 2019, VinFast cũng hoàn tất huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu.

Các tập đoàn tư nhân lớn trong nước gần đây đẩy mạnh huy động vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất. Kênh trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao nhưng thường dễ tiếp cận.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 14/8, chỉ số VN-Index tăng nhẹ và hiện ở quanh ngưỡng 860 điểm.

Theo YSVN, thị trường có thể còn giằng co quanh mức trung bình 50 phiên với khối lượng giao dịch có thể tăng dần. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chiến lược mua đuổi sẽ có rủi ro cao và nên ưu tiên tích lũy cổ phiếu tại các nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, tâm lý ngắn hạn tiếp tục lạc quan hơn cho thấy rủi ro tiếp tục ở mức thấp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, VN-Index tăng 8,13 điểm lên 855,05 điểm; HNX-Index tăng 0,76 điểm lên 116,87 điểm. Upcom-Index tăng 0,08 điểm lên 56,86 điểm. Thanh khoản đạt khoảng 5,0 ngàn tỷ đồng.

V. Hà