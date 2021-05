Chữ “tín” được Đại tá Nguyễn Tiến Nam chọn làm hành trang mang theo suốt chặng đường làm ĐBQH nếu được cử tri tín nhiệm.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, một trong 12 ứng viên được Bộ Công an giới thiệu, chia sẻ với Tuần Việt Nam về những ấp ủ ông muốn thực hiện khi ứng cử ĐBQH khóa 15.

Sẽ bấm nút bằng sự hiểu biết

Những ưu tiên của ông trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH là gì?

Trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH, tôi quan tâm đến 3 vấn đề lớn. Trước hết đối với cử tri, tôi luôn tôn trọng, gần gũi, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu cử để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ.

Đồng thời, tôi sẽ tiếp thu, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương và đại phương. Đồng thời quan tâm, theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an Quảng Bình

Với tỉnh Quảng Bình, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi lên mà cử tri quan tâm hiện nay.

Cụ thể như việc triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân; hỗ trợ người dân, DN bị tác động do dịch Covid-19…

Trong đó, tôi sẽ tập trung chỉ đạo Công an tỉnh đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là xuyên suốt và trên hết; tạo môi trường xã hội lành mạnh, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời xây dựng hình ảnh người công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Đối với Quốc hội, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của một người đại biểu nhân dân. Mọi hành động và phát biểu của tôi trước Quốc hội đều xuất phát từ việc đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo ông, một đại biểu dân cử cần làm những gì để "đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc" cũng như “lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là xuyên suốt và trên hết”?

Theo tôi, người đại biểu dân cử phải có tinh thần yêu nước nồng nàn và tình yêu thương đối với người dân bằng tình cảm thật sự chân thành.

Thứ 2 là phải có trí tuệ, có hiểu biết. Khi người đại biểu dân cử cầm lá phiếu trên tay hay giơ tay, bấm nút để biểu quyết bất cứ vấn đề gì thì phải biết quyết định của mình là bằng trí tuệ, sự hiểu biết chứ không phải thấy người ta bấm mình bấm, thấy ai giơ tay mình cũng giơ tay.

Thứ 3 là phải bản lĩnh, có quan điểm chính kiến rõ ràng, không bị chi phối bởi người khác.

Để trở thành người ĐBQH hội tụ những yếu tố này, bản thân tôi phải luôn tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; nguyện đem hết tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của người ĐBQH trước cử tri và nhân dân.

Là một Giám đốc Công an tỉnh, tôi luôn ý thức rằng, trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì không hề khoan nhượng với bất cứ ai. Vì vậy, trong vai trò là người đại biểu dân cử, nguyên tắc này cũng là điều bất di bất dịch của tôi để “đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc”, “lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là xuyên suốt và trên hết”.

Tôi sẽ không quay lưng lại với cử tri

Một Giám đốc Công an tỉnh tham gia nghị trường có những thuận lợi và khó khăn gì? Ông sẽ làm gì để làm tốt cả 2 vai?

Với một Giám đốc Công an tỉnh hay bất cứ ai khi ứng cử, điều đầu tiên là phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của một ĐBQH.

Đối chiếu với các quy định, tôi thấy mình có thuận lợi là được đào tạo chính quy, có hệ thống, có chuyên sâu.

Ngoài ra, tôi còn tham gia các khóa tập huấn chuyên ngành trong và ngoài nước, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác, phụ trách nhiều mảng từ huyện lên tỉnh, từ an ninh tình báo đến giao thông trật tự, trấn áp tội phạm ma túy.

Đây là những điều kiện thuận lợi giúp tôi vững tin khi ứng cử ĐBQH.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Khó khăn lớn nhất của tôi hiện nay là thời gian. Vì công tác của ngành công an thường phức tạp, khó lường. Có những việc chỉ đạo gián tiếp nhưng có những việc phải chỉ đạo trực tiếp, nghĩa là tôi phải trực tiếp phải xông trận.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho tôi khi ứng cử ĐBQH là khi họp Quốc hội, công tác chỉ đạo, điều hành công việc ở tỉnh nhà thế nào. Tuy nhiên, điều này tôi có thể khắc phục được bằng một lịch làm việc khoa học, sử dụng bộ máy tham mưu hỗ trợ cho mình xử lý công việc nhanh khi tôi không có mặt ở tỉnh.

Thêm vào đó, đặc thù của ngành công an là phân cấp nhiều cho cấp phó. Ví dụ như hiện nay, nhân sự là thủ trưởng an ninh điều tra, thủ trưởng cảnh sát điều tra, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự bổ trợ tư pháp đều là phó giám đốc. Các đồng chí cấp phó của tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác. Điều đó giúp tôi giải được bài toán về thời gian, yên tâm khi tham gia ứng cử ĐBQH.

Với riêng cử tri Quảng Bình, ông có lời cam kết nào khi ứng ĐBQH?

Những gì tôi cam kết thực hiện trong chương trình hành động của mình không phải là lời hứa suông mà tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi sẽ không quay lưng lại với cử tri.

Trong hành trang tôi chuẩn bị để làm ĐBQH không chỉ có đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn của một người đại biểu dân cử mà tôi luôn mang bên mình chữ “tín” với cử tri.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1967; quê xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp ĐH Cảnh sát chuyên ngành Cảnh sát kinh tế và có bằng tiến sĩ Luật học.

Ông trưởng thành từ điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ Tĩnh vào những năm 1990.

Ông đảm nhiệm vị trí Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1993-2000.

Ông giữ chức Phó trưởng Công an rồi Trưởng Công an TP Hà Tĩnh đến đầu năm 2014.

Tháng 3/2014, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến 6/2020.

Ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ tháng 7/2020 đến nay.

Thu Hằng