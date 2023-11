Đài RT dẫn thông cáo ngày 12/11 của WHO nhận định, các đại diện của họ tại Al Shifa có thể đang cùng hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa, từng phải trú ẩn trong khuôn viên bệnh viện, rời khỏi nơi này.

Các quan chức Palestine cho biết bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Dải Gaza đang bị tấn công. Ảnh: Reuters

“Có báo cáo cho biết một số người rời khỏi bệnh viện đã bị bắn, thương tích hoặc thiệt mạng”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. Ông trích dẫn báo cáo mới nhất cho biết, bệnh viện lớn nhất Gaza đang bị các xe tăng của quân đội Do Thái bao vây.

Theo lãnh đạo WHO, các nhân viên tại Al Shifa trước đó đã báo cáo về về tình trạng thiếu nước sạch cũng như nguy cơ các phòng chăm sóc đặc biệt, máy thở, lồng ấp phải ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu.

WHO đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza và cho phép sơ tán y tế an toàn đối với những người bị thương và mắc bệnh nặng. Tổ chức này bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về sự an toàn của nhân viên y tế và hàng trăm bệnh nhân, bao gồm cả trẻ em.

Bộ Y tế Palestine tối 11/11 cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tập kích khu vực xung quanh Al Shifa, đồng thời lưu ý các xe cứu thương không thể di chuyển do “tình trạng đánh bom điên cuồng”.

Tuy nhiên, Đại tá Moshe Tetro, một chỉ huy IDF đã bác bỏ thông tin bệnh viện Al Shifa đang bị bao vây. Sĩ quan này nhấn mạnh đang có giao tranh giữa binh lính IDF và các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas quanh cơ sở này. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cáo buộc các thành viên Hamas đang hoạt động tự do trong và bên dưới bệnh viện.

Bệnh viện lớn thứ 2 của Gaza ngừng hoạt động

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) thông báo, bệnh viện Al-Quds ở thành phố Gaza, cơ sở y tế lớn thứ 2 tại Dải Gaza hiện đã ngừng hoạt động "vì bị mất điện và hết nhiên liệu sẵn có”.

“Nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức để chăm sóc bệnh nhân và người bị thương bất chấp thảm cảnh nhân đạo cũng như tình trạng thiếu vật tư y tế, thực phẩm và nước uống nghiêm trọng”, PRCS nhấn mạnh. Tổ chức này cũng lấy làm tiếc vì "những lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế khẩn cấp trong bối cảnh bệnh viện bị bao vây một tuần đã không được hồi đáp".

Các binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Israel đề xuất sơ tán trẻ nhỏ, mở hành lang di tản

Theo Reuters, quân đội Israel ngày 12/11 tuyên bố sẵn sàng sơ tán trẻ em khỏi Al Shifa. Động thái diễn ra sau khi các quan chức Palestine thống kê đã có 2 trẻ sơ sinh thiệt mạng và hàng chục trẻ nhỏ khác đang gặp nguy hiểm sau khi bệnh viện cạn kiệt nhiên liệu.

IDF cũng thông báo đang tiếp tục triển khai hành lang sơ tán 7 tiếng trong ngày, từ 9h – 16h giờ địa phương, để các cư dân Gaza di tản về phía nam dọc theo đường Salah Al-Deen, gần bệnh viện Al Shifa. Hàng chục nghìn người đã di chuyển qua đây để đi lánh nạn trong ngày gần đây.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người vẫn ở lại miền bắc Gaza. Họ đang phải vật lộn để có được những nhu yếu phẩm cần thiết để tồn tại, kể cả nước sạch.