Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa có báo cáo nhanh về tình hình hoạt động, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo đó tính đến chiều 10/10, tại TP.HCM có 15 DN đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ; 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay, tình hình thiếu nguồn xăng đang dẫn đến phát sinh một số cửa hàng không còn xăng để bán. Cụ thể là hiện có 121/550 cửa hàng không còn xăng bởi các cửa hàng dù có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn hàng để cung cấp.

Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Theo danh sách cập nhật, trong số các cửa hàng tạm hết xăng dầu trên địa bàn TP.HCM thì các quận ở khu vực trung tâm như quận 3, quận 4, quận Bình Thạnh số lượng cây xăng hết hàng ít. Trong khi đó, tại các quận/huyện vùng ven thì số lượng cây xăng hết hàng khá nhiều.

Một cây xăng đã hết hàng tại TP.HCM. (Ảnh: Trần Chung)

Đến chiều nay, có 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động. Cụ thể, DNTN Thanh Nguyệt, địa chỉ số 290 đường Lê Văn Khương, phường Thới An (quận 12); cửa hàng xăng dầu Chi nhánh Gò Vấp thuộc Công ty CP công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam, địa chỉ số 439 Phan Văn Trị, phường 55 (quận Gò Vấp); Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải dầu khí Lê Hoàng, địa chỉ số 1474 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân); Công ty TNHH Xăng Dầu Lê Tuấn Anh, địa chỉ số 344A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông (quận Bình Tân) ; Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp - Trạm xăng dầu số K23, địa chỉ 287 Kinh Dương Vương, An Lạc (quận Bình Tân).

Cụ thể, quận 1 không có cây xăng hết hàng, trong khi quận 3 và quận 4 cũng chỉ có một cửa hàng hết xăng, quận 5 có 2 cửa hàng. Số liệu chi tiết về số lượng cửa hàng hết xăng như sau: quận 6 có 4 cửa hàng hết xăng; quận 7 có 7 cửa hàng; quận 8 có 6 cửa hàng; quận 10 có 2 cửa hàng; quận 11 có 1 cửa hàng; quận 12 có 17 cửa hàng; quận Gò Vấp có 7 cửa hàng; huyện Bình Chánh có 8 cửa hàng ; quận Tân Bình 6 cửa hàng; quận Bình Thạnh có 5 cửa hàng; TP. Thủ Đức do địa bàn rộng có tới 21 cửa hàng hết xăng; quận Tân Phú có cửa hàng; quận Bình Tân có 15 cửa hàng; huyện Hóc Môn có 3 cửa hàng và huyện Củ Chi có 14 cửa hàng.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, có thêm 9 cửa hàng đã nhập được xăng để tiếp tục kinh doanh. Như vậy, so với báo cáo hôm qua với 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết hàng thì con số này hôm nay tăng hơn gấp đôi, chiếm 22% số lượng cửa hàng xăng trên địa bàn TP.HCM.