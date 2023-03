Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, ở trọ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) là nhân vật trong bài viết "Hai đứa trẻ bơ vơ trong nhà trọ suốt kỳ nghỉ Tết". Ông là lao động chính trong gia đình, ngày thường đi làm mướn để nuôi vợ bệnh tật và 2 con nhỏ.

Khi ông không may bị nhiễm trùng uốn ván khoảng giữa tháng Chạp năm ngoái, bà Vũ Thị Thanh dù đang kiệt quệ, đi chẳng vững vẫn phải lên bệnh viện cùng chồng, vừa lo chạy vạy tiền bạc. Hai đứa con thơ mới 11 và 12 tuổi phải tự lập trong căn phòng trọ suốt những ngày dài cha nằm viện trên TP.HCM.

Ông Hùng khi còn điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Điều may mắn là căn bệnh uốn ván có khả năng chữa khỏi. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu nhập viện, ông Hùng đã phải mở khí quản, thở máy do cả người gồng cứng, co thắt khí quản. Ông cũng bị biến chứng nặng của bệnh uốn ván là rối loạn thần kinh thực vật, ngoài ra còn những đợt viêm phổi do nằm lâu. Bản thân ông khi mắc bệnh lại không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Người vợ ốm yếu đến kiệt quệ và 2 đứa trẻ chẳng cách nào lo nổi.

Sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải trên Báo VietNamNet, rất nhiều tấm lòng nhân ái đã thương cảm, sẻ chia, giúp đỡ. Trước đó, để kịp thời hỗ trợ ông Hùng chi phí chữa bệnh, Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền 336.382.499 đồng do bạn đọc ủng hộ cho ông Hùng. Vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục chuyển đợt 2 số tiền 20.075.000 đồng cho gia đình. Tổng số tiền gia đình ông Hùng được giúp đỡ đến nay là 356.457.499 đồng.

Trước đó, Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền hơn 336 triệu đồng để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho ông.

Bà Thanh cho biết, nhờ có sự giúp đỡ, cưu mang của bạn đọc VietNamNet, gia đình mới đủ khả năng cứu chữa cho ông Hùng, đồng thời có chi phí trang trải những ngày ông nằm dưỡng bệnh.

"Nếu không có những sự giúp đỡ ấy, chúng tôi không biết phải làm sao. Gia đình chúng tôi thành thật biết ơn các nhà hảo tâm và quý Báo", bà bày tỏ.